https://1prime.ru/20251211/sheremetevo-865423450.html

В "Шереметьево" задержали двадцать один рейс

В "Шереметьево" задержали двадцать один рейс - 11.12.2025, ПРАЙМ

В "Шереметьево" задержали двадцать один рейс

Двадцать один рейс задержан в "Шереметьево" по состоянию на 04.00 мск, 16 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T04:39+0300

2025-12-11T04:39+0300

2025-12-11T04:39+0300

бизнес

рф

аэропорт шереметьево

росавиация

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423450.jpg?1765417149

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Двадцать один рейс задержан в "Шереметьево" по состоянию на 04.00 мск, 16 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах столицы, сообщили в авиагавани. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. "Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковер". Имеются корректировки в расписании полетов. По состоянию на 04:00 мск: 16 рейсов ушли на запасные аэродромы; 21 рейс задержан на вылет", - сообщается в Telegram-канале "Шереметьево". В авиагавани отметили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. "Аэропорт "Шереметьево" продолжит информирование по мере обновления данных", - говорится в сообщении.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, аэропорт шереметьево, росавиация, аэропорт пулково