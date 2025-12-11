Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251211/sheremetevo-865424641.html
бизнес
рф
аэропорт шереметьево
росавиация
аэропорт пулково
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Двадцать три рейса задержано в "Шереметьево" по состоянию на 06.00 мск, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах столицы, сообщили в авиагавани. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. "Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковер". Имеются корректировки в расписании полетов. По состоянию на 06:00 мск: 19 рейсов ушли на запасные аэродромы; 23 рейса задержаны на вылет", - сообщается в Telegram-канале "Шереметьево". В авиагавани отметили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. "Аэропорт "Шереметьево" продолжит информирование по мере обновления данных", - говорится в сообщении.
бизнес, рф, аэропорт шереметьево, росавиация, аэропорт пулково
Бизнес, РФ, аэропорт Шереметьево, Росавиация, аэропорт Пулково
06:24 11.12.2025
 
В "Шереметьево" задержали двадцать три рейса

В "Шереметьево" задержали двадцать три рейса из-за введенных ограничений

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Двадцать три рейса задержано в "Шереметьево" по состоянию на 06.00 мск, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне введения ограничений в аэропортах столицы, сообщили в авиагавани.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы.
"Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "Ковер". Имеются корректировки в расписании полетов. По состоянию на 06:00 мск: 19 рейсов ушли на запасные аэродромы; 23 рейса задержаны на вылет", - сообщается в Telegram-канале "Шереметьево".
В авиагавани отметили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
"Аэропорт "Шереметьево" продолжит информирование по мере обновления данных", - говорится в сообщении.
 
Заголовок открываемого материала