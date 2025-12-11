Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево рассказали о мерах поддержки и сервисах для пассажиров - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/sheremetevo-865425539.html
В Шереметьево рассказали о мерах поддержки и сервисах для пассажиров
В Шереметьево рассказали о мерах поддержки и сервисах для пассажиров - 11.12.2025, ПРАЙМ
В Шереметьево рассказали о мерах поддержки и сервисах для пассажиров
Аэропорт "Шереметьево" на фоне временных ограничений на полёты перечислил меры поддержки и сервисы для пассажиров, в числе которых информирование, вода, комната | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T07:01+0300
2025-12-11T07:01+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865425539.jpg?1765425681
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" на фоне временных ограничений на полёты перечислил меры поддержки и сервисы для пассажиров, в числе которых информирование, вода, комната матери и ребенка, зарядные станции для мобильников, игровые зоны. "Меры поддержки и сервисы для пассажиров в аэропорту Шереметьево: информирование на стойках информации в терминалах, обеспечение питьевой водой: питьевые фонтаны, кулеры с горячей водой", - говорится в сообщении "Шереметьево". Также там перечислены: доступ в комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет, игровые зоны для несовершеннолетних детей, медпункты в терминалах с режимом работы 24/7, специализированные залы ожидания для маломобильных пассажиров с режимом работы 24/7. Есть и зарядные станции для персональных мобильных устройств и бесплатный WI-FI.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт шереметьево
Бизнес, аэропорт Шереметьево
07:01 11.12.2025
 
В Шереметьево рассказали о мерах поддержки и сервисах для пассажиров

"Шереметьево" перечислил меры поддержки и сервисы для пассажиров на фоне ограничений

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" на фоне временных ограничений на полёты перечислил меры поддержки и сервисы для пассажиров, в числе которых информирование, вода, комната матери и ребенка, зарядные станции для мобильников, игровые зоны.
"Меры поддержки и сервисы для пассажиров в аэропорту Шереметьево: информирование на стойках информации в терминалах, обеспечение питьевой водой: питьевые фонтаны, кулеры с горячей водой", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Также там перечислены: доступ в комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет, игровые зоны для несовершеннолетних детей, медпункты в терминалах с режимом работы 24/7, специализированные залы ожидания для маломобильных пассажиров с режимом работы 24/7.
Есть и зарядные станции для персональных мобильных устройств и бесплатный WI-FI.
 
Бизнесаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала