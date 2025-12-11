В Шереметьево рассказали о мерах поддержки и сервисах для пассажиров

https://1prime.ru/20251211/sheremetevo-865425539.html

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" на фоне временных ограничений на полёты перечислил меры поддержки и сервисы для пассажиров, в числе которых информирование, вода, комната матери и ребенка, зарядные станции для мобильников, игровые зоны. "Меры поддержки и сервисы для пассажиров в аэропорту Шереметьево: информирование на стойках информации в терминалах, обеспечение питьевой водой: питьевые фонтаны, кулеры с горячей водой", - говорится в сообщении "Шереметьево". Также там перечислены: доступ в комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет, игровые зоны для несовершеннолетних детей, медпункты в терминалах с режимом работы 24/7, специализированные залы ожидания для маломобильных пассажиров с режимом работы 24/7. Есть и зарядные станции для персональных мобильных устройств и бесплатный WI-FI.

