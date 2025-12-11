Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Орле завели дело о хищении 56 миллионов рублей при строительстве школы - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/shkola-865445557.html
В Орле завели дело о хищении 56 миллионов рублей при строительстве школы
В Орле завели дело о хищении 56 миллионов рублей при строительстве школы - 11.12.2025, ПРАЙМ
В Орле завели дело о хищении 56 миллионов рублей при строительстве школы
Советский районный суд Орла рассмотрит дело о хищении свыше 56 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина Орловской области, подрядчики... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T16:08+0300
2025-12-11T16:08+0300
общество
россия
орловская область
рф
кристалл
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Советский районный суд Орла рассмотрит дело о хищении свыше 56 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина Орловской области, подрядчики обвиняются в мошенничестве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. "Прокуратура Орловского района Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Чуркина и Сергея Буланова. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", – говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2023 года возглавляющий ООО "АС Монтаж" Чуркин заключил с "Орелгосзаказчиком" контракт на строительство школы в деревне Жилина Орловского муниципального округа в срок до ноября 2024 года. Не планируя исполнять условия контракта, он вступил в сговор о хищении бюджетных средств со своим знакомым Булановым, генеральным директором ООО "Кристалл", заключив с ним договор субподряда. По данным надзорного ведомства, часть полученных по контракту денег была перечислена на счета субподрядной организации и других юридических лиц, а впоследствии обналичена. Также за счет указанных средств оплачивались лизинговые платежи за дорогостоящее транспортное средство. Преступление выявлено в ходе прокурорской проверки. "Всего указанным путем Чуркиным и Булановым из бюджета похищено более 56 миллионов рублей... За нарушение срока исполнения контракта должностное лицо подрядчика по постановлению прокуратуры привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1,2 миллиона рублей", – добавили в прокуратуре. Отмечается, что прокуратура неоднократно вносила представления в адрес правительства региона, подрядчика и заказчика с целью завершения строительства школы. В настоящее время строительство не завершено, срок окончания работ перенесен.
орловская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_a8f87060ca9f0ca8cbb51478aa15a1ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, орловская область, рф, кристалл
Общество , РОССИЯ, Орловская область, РФ, Кристалл
16:08 11.12.2025
 
В Орле завели дело о хищении 56 миллионов рублей при строительстве школы

Суд рассмотрит дело о хищении 56 млн руб при строительстве школы в Орловской области

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Советский районный суд Орла рассмотрит дело о хищении свыше 56 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина Орловской области, подрядчики обвиняются в мошенничестве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Прокуратура Орловского района Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Чуркина и Сергея Буланова. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2023 года возглавляющий ООО "АС Монтаж" Чуркин заключил с "Орелгосзаказчиком" контракт на строительство школы в деревне Жилина Орловского муниципального округа в срок до ноября 2024 года. Не планируя исполнять условия контракта, он вступил в сговор о хищении бюджетных средств со своим знакомым Булановым, генеральным директором ООО "Кристалл", заключив с ним договор субподряда.
По данным надзорного ведомства, часть полученных по контракту денег была перечислена на счета субподрядной организации и других юридических лиц, а впоследствии обналичена. Также за счет указанных средств оплачивались лизинговые платежи за дорогостоящее транспортное средство. Преступление выявлено в ходе прокурорской проверки.
"Всего указанным путем Чуркиным и Булановым из бюджета похищено более 56 миллионов рублей... За нарушение срока исполнения контракта должностное лицо подрядчика по постановлению прокуратуры привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1,2 миллиона рублей", – добавили в прокуратуре.
Отмечается, что прокуратура неоднократно вносила представления в адрес правительства региона, подрядчика и заказчика с целью завершения строительства школы. В настоящее время строительство не завершено, срок окончания работ перенесен.
 
ОбществоРОССИЯОрловская областьРФКристалл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала