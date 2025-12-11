Бронирования отелей в прибрежных районах Сочи на Новый год выросли на 30%

https://1prime.ru/20251211/sochi-865443712.html

2025-12-11T15:13+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Бронирования отелей в прибрежных районах Сочи на новогодние праздники выросли на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, чаще всего отдых на побережье выбирают жители Москвы и Подмосковья, Ростовской области и Краснодарского края, выяснили для РИА Новости аналитики гостиничного комплекса Mantera Supreme (входит в группу компаний Mantera). "Количество забронированных номеров на юге России на период зимних праздников 2025-2026 года значительно выросло, особенно в Сириусе и Большом Сочи – здесь зафиксирован прирост в 30% относительно прошлого года", - сообщили в компании на основе данных о бронированиях в отелях холдинга, а также в целом по Краснодарскому краю. По оценкам аналитиков, в целом в этом году спрос на встречу Нового года в отелях популярных южных направлений (например, в Сочи, Геленджике, Ялте) увеличился на 4% по сравнению с 2024 годом. При этом рост бронирований в горном кластере Сочи составляет 3%. В Mantera Supreme пояснили, что такая динамика ожидаема, так как отели в горах традиционно входят в сезон практически с полной загрузкой. Уже сейчас она превышает 70% в некоторых объектах. "Дополнительным фактором увеличения продаж номеров стала ценовая политика: в прибрежном кластере средняя стоимость ночи в новогодний период на 7% ниже уровня прошлого года. В горном кластере отмечается умеренный рост – около 2-3%", - добавили в компании. Лидерами по числу бронирований являются жители Москвы, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Наибольшим спросом пользуются двухместные номера и такая же категория с дополнительным местом.

