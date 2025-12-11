https://1prime.ru/20251211/sotsfond-865440131.html
Соцфонд имеет надежную доходную базу, заявил Путин
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд РФ имеет надежную доходную базу, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас (Социальный - ред.) фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное, реальным заработным платам в экономике", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
