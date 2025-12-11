https://1prime.ru/20251211/sotsfond-865440131.html

Соцфонд имеет надежную доходную базу, заявил Путин

Соцфонд имеет надежную доходную базу, заявил Путин - 11.12.2025, ПРАЙМ

Соцфонд имеет надежную доходную базу, заявил Путин

Социальный фонд РФ имеет надежную доходную базу, заявил президент России Владимир Путин. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T14:06+0300

2025-12-11T14:06+0300

2025-12-11T14:06+0300

финансы

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Социальный фонд РФ имеет надежную доходную базу, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас (Социальный - ред.) фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное, реальным заработным платам в экономике", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, владимир путин