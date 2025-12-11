https://1prime.ru/20251211/spch-865421996.html

СПЧ подключит исправительные учреждения к списку на помилование

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Совет по развитию гражданского общества и правам человека подключит исправительные учреждения для дополнения списка людей на помилование, который направят президенту РФ Владимиру Путину, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. "Сейчас мы технологию обсудим, будем понимать, как все это будет происходить. Потому что у нас есть наш список (на помилование - ред.), но он исключительно из тех, кто к нам обращался в СПЧ… Я думаю, что нужно будет подключить нам все исправительные учреждения. Их сотрудники знают все категории, которые у них находятся", - сказала член СПЧ, отвечая на вопрос о том, готов ли уже список на помилование, который Совет направит президенту. Меркачева отметила, что есть большое количество людей, которые могли писать о помиловании, но их письма не были получены, и которые даже не знали, что могут рассчитывать на помилование. Привлечение сотрудников исправительных учреждений к составлению списка необходимо, поскольку эти люди сами часто помогают, например женщинам с детьми, писать обращения по отсрочке наказания и обращения о помиловании. "То, что это (помилование - ред.) произойдет, это новогоднее настоящее чудо", - добавила она. Во вторник на встрече СПЧ с президентом Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.

