СМИ: США ознакомили Европу с планом по России
СМИ: США ознакомили Европу с планом по России - 11.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: США ознакомили Европу с планом по России
США выдвинули несколько предложений Евросоюзу о том, как вернуть Россию в мировую экономику, сообщает американская газета Wall Street Journal. | 11.12.2025
МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. США выдвинули несколько предложений Евросоюзу о том, как вернуть Россию в мировую экономику, сообщает американская газета Wall Street Journal. "В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику", — говорится в статье. Издание утверждает, что эти предложения вызвали горячие обсуждения между США и европейскими партнерами. "Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента", — подчеркивается в публикации. Мирная инициатива СШАПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение по участию в переговорах, поскольку возможности для свободных решений сокращаются. Продолжать боевые действия для ВСУ становится бессмысленно и крайне рискованно. На прошлой неделе Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В течение пяти часов стороны обсуждали детали мирного плана, но пока не пришли к компромиссу. Позднее российский президент сообщил, что Вашингтон разделил изначальные 27 пунктов на четыре отдельных пакета, предложив их поочередное обсуждение. Сообщается, что Москва нашла некоторые моменты неприемлемыми.
