Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США ознакомили Европу с планом по России - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/ssha-865425784.html
СМИ: США ознакомили Европу с планом по России
СМИ: США ознакомили Европу с планом по России - 11.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: США ознакомили Европу с планом по России
США выдвинули несколько предложений Евросоюзу о том, как вернуть Россию в мировую экономику, сообщает американская газета Wall Street Journal. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T07:13+0300
2025-12-11T07:13+0300
мировая экономика
россия
сша
украина
киев
дмитрий песков
владимир путин
джаред кушнер
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864695882_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_4adb8d6840ca1bd83ae886550e22a17a.jpg
МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. США выдвинули несколько предложений Евросоюзу о том, как вернуть Россию в мировую экономику, сообщает американская газета Wall Street Journal. "В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику", — говорится в статье. Издание утверждает, что эти предложения вызвали горячие обсуждения между США и европейскими партнерами. "Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента", — подчеркивается в публикации. Мирная инициатива СШАПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение по участию в переговорах, поскольку возможности для свободных решений сокращаются. Продолжать боевые действия для ВСУ становится бессмысленно и крайне рискованно. На прошлой неделе Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В течение пяти часов стороны обсуждали детали мирного плана, но пока не пришли к компромиссу. Позднее российский президент сообщил, что Вашингтон разделил изначальные 27 пунктов на четыре отдельных пакета, предложив их поочередное обсуждение. Сообщается, что Москва нашла некоторые моменты неприемлемыми.
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865425605.html
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865424001.html
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865425117.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864695882_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1920f635ec8541bce0087de0435e41f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, джаред кушнер, ес, всу
Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джаред Кушнер, ЕС, ВСУ
07:13 11.12.2025
 
СМИ: США ознакомили Европу с планом по России

WSJ: США познакомили ЕС с планами по возвращению России в мировую экономику

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. США выдвинули несколько предложений Евросоюзу о том, как вернуть Россию в мировую экономику, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Игры кончились": в Киеве пришли в ужас из-за ультиматума Трампа
07:04
Издание утверждает, что эти предложения вызвали горячие обсуждения между США и европейскими партнерами.
"Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента", — подчеркивается в публикации.

Мирная инициатива США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение по участию в переговорах, поскольку возможности для свободных решений сокращаются. Продолжать боевые действия для ВСУ становится бессмысленно и крайне рискованно.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Превентивный удар": в Киеве раскрыли новый план Зеленского
05:33
На прошлой неделе Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В течение пяти часов стороны обсуждали детали мирного плана, но пока не пришли к компромиссу.
Позднее российский президент сообщил, что Вашингтон разделил изначальные 27 пунктов на четыре отдельных пакета, предложив их поочередное обсуждение. Сообщается, что Москва нашла некоторые моменты неприемлемыми.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
В Британии нашли необычную замену Зеленскому
06:55
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНАКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинДжаред КушнерЕСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала