https://1prime.ru/20251211/ssha-865425784.html

СМИ: США ознакомили Европу с планом по России

СМИ: США ознакомили Европу с планом по России - 11.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: США ознакомили Европу с планом по России

США выдвинули несколько предложений Евросоюзу о том, как вернуть Россию в мировую экономику, сообщает американская газета Wall Street Journal. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T07:13+0300

2025-12-11T07:13+0300

2025-12-11T07:13+0300

мировая экономика

россия

сша

украина

киев

дмитрий песков

владимир путин

джаред кушнер

ес

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864695882_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_4adb8d6840ca1bd83ae886550e22a17a.jpg

МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. США выдвинули несколько предложений Евросоюзу о том, как вернуть Россию в мировую экономику, сообщает американская газета Wall Street Journal. "В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающих ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику", — говорится в статье. Издание утверждает, что эти предложения вызвали горячие обсуждения между США и европейскими партнерами. "Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента", — подчеркивается в публикации. Мирная инициатива СШАПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение по участию в переговорах, поскольку возможности для свободных решений сокращаются. Продолжать боевые действия для ВСУ становится бессмысленно и крайне рискованно. На прошлой неделе Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В течение пяти часов стороны обсуждали детали мирного плана, но пока не пришли к компромиссу. Позднее российский президент сообщил, что Вашингтон разделил изначальные 27 пунктов на четыре отдельных пакета, предложив их поочередное обсуждение. Сообщается, что Москва нашла некоторые моменты неприемлемыми.

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865425605.html

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865424001.html

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865425117.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, джаред кушнер, ес, всу