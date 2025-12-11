Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Почти половина просмотров видео - 43% - на видеохостинге Rutube приходится на Smart TV, а количество умных телевизоров, с которых пользователи смотрят видео, достигло 14,5 миллиона, рассказал гендиректор "ГПМ Проекты" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") Сергей Стамболцян. "В ноябре 2025 количество активных устройств Smart TV, с которых смотрят Rutube достигло 14,5 миллиона. Наиболее активно Rutube сегодня смотрят через Smart TV - на большие экраны приходится 43% всего смотрения, при этом 72% зрителей пользуются сервисом ежедневно", - сообщил он. Кроме того, Стамболцян поделился, что время просмотра видео на видеохостинге через рекомендации за год увеличилось в пять раз. "Это стало возможным благодаря созданию и развитию рекомендательного движка", - добавил он. Система рекомендаций анализирует предпочтения зрителей, историю просмотров и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку видео.
12:15 11.12.2025
 
Почти половина просмотров видео на Rutube приходится на Smart TV

Стамболцян рассказал, что 43% просмотров видео на Rutube приходится на Smart TV

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Почти половина просмотров видео - 43% - на видеохостинге Rutube приходится на Smart TV, а количество умных телевизоров, с которых пользователи смотрят видео, достигло 14,5 миллиона, рассказал гендиректор "ГПМ Проекты" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") Сергей Стамболцян.
"В ноябре 2025 количество активных устройств Smart TV, с которых смотрят Rutube достигло 14,5 миллиона. Наиболее активно Rutube сегодня смотрят через Smart TV - на большие экраны приходится 43% всего смотрения, при этом 72% зрителей пользуются сервисом ежедневно", - сообщил он.
Кроме того, Стамболцян поделился, что время просмотра видео на видеохостинге через рекомендации за год увеличилось в пять раз. "Это стало возможным благодаря созданию и развитию рекомендательного движка", - добавил он.
Система рекомендаций анализирует предпочтения зрителей, историю просмотров и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку видео.
 
