Банки спешно повышают ставки по вкладам: что случится в декабре

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в конце года растут на ожиданиях более осторожных действий Банка России по снижению ключевой ставки. Вкладчикам стоит этим воспользоваться, рассказал агентству “Прайм” руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.Процентные ставки по вкладам растут в конце года, следует из данных "Финуслуг". По данным на 8 декабря, рост наблюдался на всех сроках депозитов. Средняя ставка в топ-20 крупнейших банков выросла до 13,33–15,3% годовых.“Это достаточно характерное для конца года явление. Оно связано с сезонным спросом на ликвидность. В последние месяцы года люди и предприятия активно готовятся к праздникам и налоговым платежам, что увеличивает потребность банков привлекать дополнительные средства”, - пояснил Васильков.Точно так же в прошлом году в конце осени и начале зимы наблюдался рост ставок, что косвенно подтверждает влияние сезонных факторов.По словам эксперта, банки повышают ставки, ожидая сохранения действующего ориентира по ключевой до конца года. Он напомнил, что по итогам октябрьского заседания Банк России повысил прогноз по ней на 2026 год на 1-2 процентных пункта. Это дает основания ожидать, что смягчение не будет резким. Еще один аргумент “за” - повышение ставки НДС с 20 до 22% с начала следующего года, что может оказать влияние на инфляцию.“Пока ключевые показатели экономики не изменятся кардинально, наблюдать сильное снижение ставок по вкладам вряд ли стоит: финансовые институты тщательно анализируют не только краткосрочные сезонные колебания, но и долгосрочную экономическую ситуацию, прежде чем корректировать условия для вкладчиков”, - отметил Васильков.В этой ситуации имеет смысл фиксировать высокую доходность по депозитам на более длительные сроки - от одного года. Тем более, сейчас ставки по ним растут. Так, по данным “Финуслуг” лидерами роста стали трехлетние вклады, средняя ставка по которым достигла 10,88%, вернувшись к уровню конца июля.

