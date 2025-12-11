Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/stoloto-865426833.html
Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки
Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки - 11.12.2025, ПРАЙМ
Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки
Житель Челябинска благодаря случайной автоматической комбинации, числа которой в поле лотерейного билета складывались в узор в виде стрелки, выиграл почти 27... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T08:22+0300
2025-12-11T08:22+0300
бизнес
общество
челябинск
москва
столото
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860455984_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9b68288882ddc4d87910b4e3ae29feff.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Житель Челябинска благодаря случайной автоматической комбинации, числа которой в поле лотерейного билета складывались в узор в виде стрелки, выиграл почти 27 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Водитель узнал, что выиграл суперприз 25 915 956 рублей, а удачу ему принесла случайная автоматическая комбинация, которая по виду напоминала стрелку. Дополнительно отмеченные числа во втором поле билета увеличили выигрыш челябинца на 1 050 000 рублей, и итоговая сумма по билету составила 26 965 956 рублей", - рассказали в компании. Событие стало полной неожиданностью для супруги победителя, с трудом поверившей в происходящее даже при оформлении выигрыша в лотерейном центре "Столото" в Москве, добавили там. Выигранные средства позволят Андрею и его жене полностью погасить ипотеку за квартиру и сразу выделить средства на будущее двоих детей, отмечают в "Столото". Обычно Андрей находится большую часть времени в рабочих поездках, а в перерывах старается быть с семьей — отдыхает на даче у тещи, в сезон выезжает на охоту с друзьями. "Будучи в рейсе, купил билет. В пути получил смс-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении "Столото", прокричался от радости и поехал дальше", - делится счастливый победитель.
челябинск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860455984_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_62621176b44f72bc56b04f3b4b242959.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , челябинск, москва, столото
Бизнес, Общество , Челябинск, МОСКВА, Столото
08:22 11.12.2025
 
Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки

Житель Челябинска выиграл в лотерею почти 27 млн руб благодаря комбинации в виде стрелки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Житель Челябинска благодаря случайной автоматической комбинации, числа которой в поле лотерейного билета складывались в узор в виде стрелки, выиграл почти 27 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
"Водитель узнал, что выиграл суперприз 25 915 956 рублей, а удачу ему принесла случайная автоматическая комбинация, которая по виду напоминала стрелку. Дополнительно отмеченные числа во втором поле билета увеличили выигрыш челябинца на 1 050 000 рублей, и итоговая сумма по билету составила 26 965 956 рублей", - рассказали в компании.
Событие стало полной неожиданностью для супруги победителя, с трудом поверившей в происходящее даже при оформлении выигрыша в лотерейном центре "Столото" в Москве, добавили там.
Выигранные средства позволят Андрею и его жене полностью погасить ипотеку за квартиру и сразу выделить средства на будущее двоих детей, отмечают в "Столото".
Обычно Андрей находится большую часть времени в рабочих поездках, а в перерывах старается быть с семьей — отдыхает на даче у тещи, в сезон выезжает на охоту с друзьями.
"Будучи в рейсе, купил билет. В пути получил смс-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении "Столото", прокричался от радости и поехал дальше", - делится счастливый победитель.
 
БизнесОбществоЧелябинскМОСКВАСтолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала