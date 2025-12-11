https://1prime.ru/20251211/stoloto-865426833.html

Житель Челябинска выиграл в лотерею благодаря узору в виде стрелки

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Житель Челябинска благодаря случайной автоматической комбинации, числа которой в поле лотерейного билета складывались в узор в виде стрелки, выиграл почти 27 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Водитель узнал, что выиграл суперприз 25 915 956 рублей, а удачу ему принесла случайная автоматическая комбинация, которая по виду напоминала стрелку. Дополнительно отмеченные числа во втором поле билета увеличили выигрыш челябинца на 1 050 000 рублей, и итоговая сумма по билету составила 26 965 956 рублей", - рассказали в компании. Событие стало полной неожиданностью для супруги победителя, с трудом поверившей в происходящее даже при оформлении выигрыша в лотерейном центре "Столото" в Москве, добавили там. Выигранные средства позволят Андрею и его жене полностью погасить ипотеку за квартиру и сразу выделить средства на будущее двоих детей, отмечают в "Столото". Обычно Андрей находится большую часть времени в рабочих поездках, а в перерывах старается быть с семьей — отдыхает на даче у тещи, в сезон выезжает на охоту с друзьями. "Будучи в рейсе, купил билет. В пути получил смс-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении "Столото", прокричался от радости и поехал дальше", - делится счастливый победитель.

