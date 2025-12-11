https://1prime.ru/20251211/toyota-865438661.html

Toyota зарегистрировала в России товарный знак "Celica"

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак спортивных автомобилей "Celica", выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. "Под брендом Celica компания выпускала "спорткары" с 1970-х годов. Производство модели прекратили в 2006 году. В ноябре 2024 года исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима сообщил, что компания занимается разработкой новой Celica", - рассказали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Права на товарный знак зарегистрированы 9 декабря и будут закреплены за Toyota до марта 2035 года. В Rusprofile также пояснили, что действие товарного знака распространяется на легковые спортивные автомобили и другие транспортные средства. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

