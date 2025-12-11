https://1prime.ru/20251211/tramp-865420277.html
Трамп призвал Зеленского реалистично смотреть на ситуацию на Украине
Трамп призвал Зеленского реалистично смотреть на ситуацию на Украине
сша
владимир зеленский
дональд трамп
в мире
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте, заявил президент США Дональд Трамп. "Я думаю ему (Зеленскому - ред.) нужно быть реалистом", - сказал Трамп в Белом доме.
сша
США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире
