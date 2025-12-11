https://1prime.ru/20251211/tramp-865421160.html

Трамп заявил, что прогресс по Украине зависит от чьего-то ответа

Уточняется лид, добавлен контекст (2 абзац) и бэкграунд (4-7 абзацы) ВАШИНГТОН, 11 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс по украинскому урегулированию зависит от чьего-то ответа, не уточнив, от кого его ждет. Ранее Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Во вторник журналист Axios Барак Равид сообщил, что Киев в среду передал США ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию. "Посмотрим, что будет дальше. Мы ждем ответа, прежде чем двигаться дальше", – сказал Трамп в Белом доме. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

