Трамп заявил, что прогресс по Украине зависит от чьего-то ответа

ВАШИНГТОН, 11 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс по украинскому урегулированию зависит от чьего-то ответа, не уточнив, от кого его ждет.
Ранее Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Во вторник журналист Axios Барак Равид сообщил, что Киев в среду передал США ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию.
"Посмотрим, что будет дальше. Мы ждем ответа, прежде чем двигаться дальше", – сказал Трамп в Белом доме.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
