Экс-советник Трампа заявил о росте контактов с российскими чиновниками - 11.12.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа заявил о росте контактов с российскими чиновниками
2025-12-11T01:31+0300
2025-12-11T01:31+0300
ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос выразил уверенность в интервью РИА Новости, что по мере урегулирования кризиса на Украине количество контактов между американскими законодателями и российскими должностными лицами будет только увеличиваться. "Я считаю, что по мере ускорения развития ситуации с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной мы увидим всё больше встреч членов конгресса с российскими официальными лицами и представителями бизнес-сообщества", - сказал Пападопулос. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
01:31 11.12.2025
 
Экс-советник Трампа заявил о росте контактов с российскими чиновниками

Экс-советник Трампа Пападопулос: по мере урегулирования на Украине будет больше контактов

ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос выразил уверенность в интервью РИА Новости, что по мере урегулирования кризиса на Украине количество контактов между американскими законодателями и российскими должностными лицами будет только увеличиваться.
"Я считаю, что по мере ускорения развития ситуации с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной мы увидим всё больше встреч членов конгресса с российскими официальными лицами и представителями бизнес-сообщества", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
 
Заголовок открываемого материала