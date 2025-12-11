https://1prime.ru/20251211/tramp-865421667.html

Экс-советник Трампа заявил о росте контактов с российскими чиновниками

Экс-советник Трампа заявил о росте контактов с российскими чиновниками - 11.12.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Трампа заявил о росте контактов с российскими чиновниками

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос выразил уверенность в интервью РИА Новости, что по мере урегулирования кризиса на Украине... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T01:31+0300

2025-12-11T01:31+0300

2025-12-11T01:31+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

украина

рф

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865421667.jpg?1765405914

ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос выразил уверенность в интервью РИА Новости, что по мере урегулирования кризиса на Украине количество контактов между американскими законодателями и российскими должностными лицами будет только увеличиваться. "Я считаю, что по мере ускорения развития ситуации с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной мы увидим всё больше встреч членов конгресса с российскими официальными лицами и представителями бизнес-сообщества", - сказал Пападопулос. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, украина, рф, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин