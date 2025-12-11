Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-советник Трампа призвал к нормализации отношений с Россией - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251211/tramp-865423697.html
Экс-советник Трампа призвал к нормализации отношений с Россией
Экс-советник Трампа призвал к нормализации отношений с Россией - 11.12.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа призвал к нормализации отношений с Россией
Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T05:03+0300
2025-12-11T05:03+0300
мировая экономика
экономика
сша
сирия
вашингтон
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865423697.jpg?1765418601
ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне недавней отмены санкций против президента Сирии на переходный период. Соединенные Штаты 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. Десятого ноября минфин США сообщил о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии. "США сняли санкции (против Сирии - ред.), потому что поняли, что означает вести дела на геополитическом уровне со страной вроде Сирии. Я бы сказал, что с решить вопрос с Россией даже важнее. Поэтому, на мой взгляд, в дальнейшем мы будем всё чаще видеть такие личные встречи между США и Россией", - сказал Пападопулос. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
сша
сирия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, сирия, вашингтон, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, минфин сша
Мировая экономика, Экономика, США, СИРИЯ, ВАШИНГТОН, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минфин США
05:03 11.12.2025
 
Экс-советник Трампа призвал к нормализации отношений с Россией

Экс-советник Трампа Пападопулос заявил о необходимости нормализации отношений с Россией

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне недавней отмены санкций против президента Сирии на переходный период.
Соединенные Штаты 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. Десятого ноября минфин США сообщил о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии.
"США сняли санкции (против Сирии - ред.), потому что поняли, что означает вести дела на геополитическом уровне со страной вроде Сирии. Я бы сказал, что с решить вопрос с Россией даже важнее. Поэтому, на мой взгляд, в дальнейшем мы будем всё чаще видеть такие личные встречи между США и Россией", - сказал Пападопулос.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАСИРИЯВАШИНГТОНКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала