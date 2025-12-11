https://1prime.ru/20251211/tramp-865423697.html

Экс-советник Трампа призвал к нормализации отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 11 дек - ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне недавней отмены санкций против президента Сирии на переходный период. Соединенные Штаты 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. Десятого ноября минфин США сообщил о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии. "США сняли санкции (против Сирии - ред.), потому что поняли, что означает вести дела на геополитическом уровне со страной вроде Сирии. Я бы сказал, что с решить вопрос с Россией даже важнее. Поэтому, на мой взгляд, в дальнейшем мы будем всё чаще видеть такие личные встречи между США и Россией", - сказал Пападопулос. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.

2025

