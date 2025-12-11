https://1prime.ru/20251211/tsb-865427825.html
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Предложения Банка России по изменению законодательства в части регулирования рынка криптовалют предусматривают несколько переходных периодов, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы готовим предложения по изменению законодательства, которые в том числе предусматривают несколько переходных периодов, чтобы все участники имели достаточно времени выйти из "серой" зоны в легальную плоскость и нормально работать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ о регулировании инвестиций в криптовалюты. "В весеннюю сессию 2026 года можно было бы принять этот закон, чтобы он вступил в силу до конца 2026 года. Предполагается, что ответственность за нелегальные операции наступит с середины 2027 года", - добавил он. ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
