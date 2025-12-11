Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют
2025-12-11T08:51+0300
2025-12-11T08:51+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Предложения Банка России по изменению законодательства в части регулирования рынка криптовалют предусматривают несколько переходных периодов, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы готовим предложения по изменению законодательства, которые в том числе предусматривают несколько переходных периодов, чтобы все участники имели достаточно времени выйти из "серой" зоны в легальную плоскость и нормально работать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ о регулировании инвестиций в криптовалюты. "В весеннюю сессию 2026 года можно было бы принять этот закон, чтобы он вступил в силу до конца 2026 года. Предполагается, что ответственность за нелегальные операции наступит с середины 2027 года", - добавил он. ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
08:51 11.12.2025
 
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Предложения Банка России по изменению законодательства в части регулирования рынка криптовалют предусматривают несколько переходных периодов, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы готовим предложения по изменению законодательства, которые в том числе предусматривают несколько переходных периодов, чтобы все участники имели достаточно времени выйти из "серой" зоны в легальную плоскость и нормально работать", - сказал он, комментируя предложения ЦБ о регулировании инвестиций в криптовалюты.
"В весеннюю сессию 2026 года можно было бы принять этот закон, чтобы он вступил в силу до конца 2026 года. Предполагается, что ответственность за нелегальные операции наступит с середины 2027 года", - добавил он.
ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ
08:42
 
