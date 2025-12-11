Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ ответили на вопрос о возможных ограничениях на выход из криптоактивов - 11.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251211/tsb-865427967.html
В ЦБ ответили на вопрос о возможных ограничениях на выход из криптоактивов
В ЦБ ответили на вопрос о возможных ограничениях на выход из криптоактивов - 11.12.2025, ПРАЙМ
В ЦБ ответили на вопрос о возможных ограничениях на выход из криптоактивов
Предложения Банка России о регулировании рынка криптовалют не предполагают никаких ограничений для граждан на выход из криптоактивов, ограничиваться будут... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T09:01+0300
2025-12-11T09:01+0300
финансы
россия
банки
владимир чистюхин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863471892_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_f3617ef135760bdb62335aac52504da7.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Предложения Банка России о регулировании рынка криптовалют не предполагают никаких ограничений для граждан на выход из криптоактивов, ограничиваться будут только новые сделки на покупку, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. ЦБ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России. "Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять на какую-то фиатную валюту или другие активы. На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается – ни по времени, ни по объему. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку", - ответил Чистюхин на вопрос, что будет с обычными людьми, которые уже купили криптовалюту. Он напомнил, что изначально регулятор предлагал создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. "После серии обсуждений мы отошли от этой идеи и согласились допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование. Окончательное решение еще не принято, подвижки в этой области еще возможны. Мы принимаем регулирование не ради регулирования - нам важно, чтобы оно отвечало потребностям сегодняшнего дня и работало", - подчеркнул первый зампред ЦБ. В настоящее время в России около миллиона квалифицированных инвесторов, напомнил он. "Для их тестирования должны быть вопросы на понимание работы "крипты", ничего сверхъестественного. "Квалам" будет несложно на них ответить и получить необходимый статус", - считает Чистюхин.
финансы, россия, банки, владимир чистюхин, банк россия
Финансы, РОССИЯ, Банки, Владимир Чистюхин, банк Россия
09:01 11.12.2025
 
В ЦБ ответили на вопрос о возможных ограничениях на выход из криптоактивов

Зампред ЦБ Чистюхин заявил, что у граждан не будет ограничений на выход из криптоактивов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Предложения Банка России о регулировании рынка криптовалют не предполагают никаких ограничений для граждан на выход из криптоактивов, ограничиваться будут только новые сделки на покупку, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
ЦБ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
"Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять на какую-то фиатную валюту или другие активы. На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается – ни по времени, ни по объему. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку", - ответил Чистюхин на вопрос, что будет с обычными людьми, которые уже купили криптовалюту.
Он напомнил, что изначально регулятор предлагал создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им.
"После серии обсуждений мы отошли от этой идеи и согласились допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование. Окончательное решение еще не принято, подвижки в этой области еще возможны. Мы принимаем регулирование не ради регулирования - нам важно, чтобы оно отвечало потребностям сегодняшнего дня и работало", - подчеркнул первый зампред ЦБ.
В настоящее время в России около миллиона квалифицированных инвесторов, напомнил он. "Для их тестирования должны быть вопросы на понимание работы "крипты", ничего сверхъестественного. "Квалам" будет несложно на них ответить и получить необходимый статус", - считает Чистюхин.
В ЦБ рассказали о предложениях по регулированию рынка криптовалют
ФинансыРОССИЯБанкиВладимир Чистюхинбанк Россия
 
 
