https://1prime.ru/20251211/tsb-865428130.html

ЦБ рассказал о возможности допуска неквалифицированных инвесторов к крипте

ЦБ рассказал о возможности допуска неквалифицированных инвесторов к крипте - 11.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о возможности допуска неквалифицированных инвесторов к крипте

Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T09:11+0300

2025-12-11T09:11+0300

2025-12-11T09:11+0300

финансы

россия

рф

владимир чистюхин

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e9ca5ccd6cc9472ffe2afa42be4c47f.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Криптовалюты в настоящее время используются не только как инвестиция, но и как средство трансграничных платежей. Это очень важный момент, который нельзя не учитывать, отметил он. "Нам, конечно, хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом. С другой стороны, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты. Поэтому дискуссия продолжается", - сказал он. "Если же будет принято решение при определенных условиях допустить до этого и "неквалов", значит, круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится. И здесь надо быть максимально аккуратными. В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам", - сказал он. ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России. Первоначально ЦБ предложил создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. После серии обсуждений ЦБ отошел от этой идеи и согласился допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование.

https://1prime.ru/20251211/kriptovalyuta-865427647.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, владимир чистюхин, банк россия