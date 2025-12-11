https://1prime.ru/20251211/tsb-865428130.html
ЦБ рассказал о возможности допуска неквалифицированных инвесторов к крипте
ЦБ рассказал о возможности допуска неквалифицированных инвесторов к крипте
2025-12-11T09:11+0300
финансы
россия
рф
владимир чистюхин
банк россия
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Криптовалюты в настоящее время используются не только как инвестиция, но и как средство трансграничных платежей. Это очень важный момент, который нельзя не учитывать, отметил он. "Нам, конечно, хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом. С другой стороны, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты. Поэтому дискуссия продолжается", - сказал он. "Если же будет принято решение при определенных условиях допустить до этого и "неквалов", значит, круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится. И здесь надо быть максимально аккуратными. В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам", - сказал он. ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России. Первоначально ЦБ предложил создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. После серии обсуждений ЦБ отошел от этой идеи и согласился допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование.
рф
Зампред ЦБ Чистюхин: перспектива доступа к рынку криптовалют требует аккуратности
