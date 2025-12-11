Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о возможности допуска неквалифицированных инвесторов к крипте
Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T09:11+0300
2025-12-11T09:11+0300
финансы
россия
рф
владимир чистюхин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/04/833260487_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8e9ca5ccd6cc9472ffe2afa42be4c47f.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Перспектива допуска неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют требует максимальной аккуратности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Криптовалюты в настоящее время используются не только как инвестиция, но и как средство трансграничных платежей. Это очень важный момент, который нельзя не учитывать, отметил он. "Нам, конечно, хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом. С другой стороны, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты. Поэтому дискуссия продолжается", - сказал он. "Если же будет принято решение при определенных условиях допустить до этого и "неквалов", значит, круг тех, кто сможет проводить операции с криптой, расширится. И здесь надо быть максимально аккуратными. В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам", - сказал он. ЦБ РФ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России. Первоначально ЦБ предложил создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им. После серии обсуждений ЦБ отошел от этой идеи и согласился допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование.
рф
финансы, россия, рф, владимир чистюхин, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Чистюхин, банк Россия
09:11 11.12.2025
 
Зампред ЦБ Чистюхин: перспектива доступа к рынку криптовалют требует аккуратности

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Инфраструктура, нужная для работы с криптовалютой, в России есть, заявил ЦБ
ФинансыРОССИЯРФВладимир Чистюхинбанк Россия
 
 
