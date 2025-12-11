https://1prime.ru/20251211/tsb-865432887.html

ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе

ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе - 11.12.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе

С 1 сентября в стране должен заработать закон, который упрощает инвестору перевод российских ценных бумаг самому себе, тогда по новым правилам бумаги будут... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T11:39+0300

2025-12-11T11:39+0300

2025-12-11T11:39+0300

финансы

россия

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. С 1 сентября в стране должен заработать закон, который упрощает инвестору перевод российских ценных бумаг самому себе, тогда по новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями быстрее и без поручения клиента, предполагает регулятор финансового рынка - Банк России. "С 1 сентября 2026 года должен заработать закон, который упрощает переводы российских ценных бумаг самому себе. Банк России разработал правила проведения депозитариями быстрых переводов", - говорится в сообщении. "В проекте перечислены условия и основания для проведения таких операций по торговым счетам розничных инвесторов, порядок взаимодействия депозитариев, а также обозначены сроки перевода ценных бумаг (не более двух минут для каждого депозитария)", - поясняется там же. По новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями без поручения клиента, рассказал также ЦБ. В настоящее время инвестору, чтобы перевести свои активы из одного учетного института в другой, требуется пройти длинный и непростой путь, в частности, необходимо подать поручения по двум разным формам: одно – на списание, другое – на зачисление, более того, зачастую поручения подаются в бумажном виде, что требует личного посещения офиса депозитария, отмечает регулятор. Банк России принимает замечания и предложения к проекту нормативного акта до 24 декабря включительно, сообщает также регулятор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, банк россии