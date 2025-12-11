https://1prime.ru/20251211/tsb-865432887.html
ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе
ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе - 11.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе
С 1 сентября в стране должен заработать закон, который упрощает инвестору перевод российских ценных бумаг самому себе, тогда по новым правилам бумаги будут... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:39+0300
2025-12-11T11:39+0300
2025-12-11T11:39+0300
финансы
россия
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. С 1 сентября в стране должен заработать закон, который упрощает инвестору перевод российских ценных бумаг самому себе, тогда по новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями быстрее и без поручения клиента, предполагает регулятор финансового рынка - Банк России. "С 1 сентября 2026 года должен заработать закон, который упрощает переводы российских ценных бумаг самому себе. Банк России разработал правила проведения депозитариями быстрых переводов", - говорится в сообщении. "В проекте перечислены условия и основания для проведения таких операций по торговым счетам розничных инвесторов, порядок взаимодействия депозитариев, а также обозначены сроки перевода ценных бумаг (не более двух минут для каждого депозитария)", - поясняется там же. По новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями без поручения клиента, рассказал также ЦБ. В настоящее время инвестору, чтобы перевести свои активы из одного учетного института в другой, требуется пройти длинный и непростой путь, в частности, необходимо подать поручения по двум разным формам: одно – на списание, другое – на зачисление, более того, зачастую поручения подаются в бумажном виде, что требует личного посещения офиса депозитария, отмечает регулятор. Банк России принимает замечания и предложения к проекту нормативного акта до 24 декабря включительно, сообщает также регулятор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
ЦБ предложил упрощать перевод российских ценных бумаг самому себе
ЦБ предложил упрощать инвесторам перевод российских ценных бумаг самому себе
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ.
С 1 сентября в стране должен заработать закон, который упрощает инвестору перевод российских ценных бумаг самому себе, тогда по новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями быстрее и без поручения клиента, предполагает
регулятор финансового рынка - Банк России.
"С 1 сентября 2026 года должен заработать закон, который упрощает переводы российских ценных бумаг самому себе. Банк России
разработал правила проведения депозитариями быстрых переводов", - говорится в сообщении.
"В проекте перечислены условия и основания для проведения таких операций по торговым счетам розничных инвесторов, порядок взаимодействия депозитариев, а также обозначены сроки перевода ценных бумаг (не более двух минут для каждого депозитария)", - поясняется там же.
По новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями без поручения клиента, рассказал также ЦБ.
В настоящее время инвестору, чтобы перевести свои активы из одного учетного института в другой, требуется пройти длинный и непростой путь, в частности, необходимо подать поручения по двум разным формам: одно – на списание, другое – на зачисление, более того, зачастую поручения подаются в бумажном виде, что требует личного посещения офиса депозитария, отмечает регулятор.
Банк России принимает замечания и предложения к проекту нормативного акта до 24 декабря включительно, сообщает также регулятор.