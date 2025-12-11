https://1prime.ru/20251211/tsb-865449925.html
Ожидания рынка по траектории ключевой ставки не изменились, заявили в ЦБ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рыночные ожидания относительно дальнейшей траектории ключевой ставки существенно не изменились с октябрьского заседания совета директоров ЦБ, рынок по-прежнему закладывает уровень ключевой ставки вблизи 16% на конец года, говорится в комментарии Банка России по денежно-кредитным условиям. "С октябрьского заседания совета директоров Банка России рыночные ожидания относительно дальнейшей траектории ключевой ставки существенно не изменились; рынок по‑прежнему закладывает длительное поддержание жестких ДКУ и уровень ключевой ставки вблизи 16% на конец года", - сказано в материале. В октябре Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Прогноз средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.
