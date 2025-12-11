https://1prime.ru/20251211/tsb-865449925.html

Ожидания рынка по траектории ключевой ставки не изменились, заявили в ЦБ

Ожидания рынка по траектории ключевой ставки не изменились, заявили в ЦБ - 11.12.2025, ПРАЙМ

Ожидания рынка по траектории ключевой ставки не изменились, заявили в ЦБ

Рыночные ожидания относительно дальнейшей траектории ключевой ставки существенно не изменились с октябрьского заседания совета директоров ЦБ, рынок по-прежнему... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T19:12+0300

2025-12-11T19:12+0300

2025-12-11T19:12+0300

банк россии

финансы

банки

россия

банк россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рыночные ожидания относительно дальнейшей траектории ключевой ставки существенно не изменились с октябрьского заседания совета директоров ЦБ, рынок по-прежнему закладывает уровень ключевой ставки вблизи 16% на конец года, говорится в комментарии Банка России по денежно-кредитным условиям. "С октябрьского заседания совета директоров Банка России рыночные ожидания относительно дальнейшей траектории ключевой ставки существенно не изменились; рынок по‑прежнему закладывает длительное поддержание жестких ДКУ и уровень ключевой ставки вблизи 16% на конец года", - сказано в материале. В октябре Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Прогноз средней ключевой ставки ЦБ на 2026 год составляет 12-13%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.

https://1prime.ru/20251211/frs-865429136.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россия, рф