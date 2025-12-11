Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с февраля 2023 года - 11.12.2025
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с февраля 2023 года
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в четверг вечером растет на 4%, поднявшись выше 3 200 долларов за тонну впервые с февраля 2023 года, следует из данных торгов. По состоянию на 20.06 мск цена цинка поднималась на 4,32%, до 3 214,85 доллара за тонну, следует из данных Investing. Показатель превысил 3 200 долларов, что стало самым высоким уровнем с 3 февраля 2023 года. Стоимость металла поднимается восьмой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 24%.
20:48 11.12.2025
 
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с февраля 2023 года

Биржевая цена цинка впервые с февраля 2023 года поднялась выше 3 200 долларов за тонну

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в четверг вечером растет на 4%, поднявшись выше 3 200 долларов за тонну впервые с февраля 2023 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.06 мск цена цинка поднималась на 4,32%, до 3 214,85 доллара за тонну, следует из данных Investing. Показатель превысил 3 200 долларов, что стало самым высоким уровнем с 3 февраля 2023 года.
Стоимость металла поднимается восьмой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 24%.
