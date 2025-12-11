https://1prime.ru/20251211/tsivilev-865429421.html

Цивилев рассказал о возможности снятия ограничений на экспорт бензина

Цивилев рассказал о возможности снятия ограничений на экспорт бензина - 11.12.2025, ПРАЙМ

Цивилев рассказал о возможности снятия ограничений на экспорт бензина

Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, сообщил... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T10:06+0300

2025-12-11T10:06+0300

2025-12-11T10:06+0300

россия

рф

сергей цивилев

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка", - сказал Цивилев. Минэнерго РФ продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке в ежедневном режиме, отметил министр. "Мы располагаем всеми необходимыми инструментами для своевременного реагирования и будем применять их в зависимости от текущей ситуации", - подчеркнул он. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в декабре говорил, что скоро проведет совещание с властями и бизнесом, на котором обсудят вопрос продления запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России после 2025 года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сергей цивилев, александр новак