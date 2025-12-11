Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251211/tsivilev-865429421.html
2025-12-11T10:06+0300
2025-12-11T10:06+0300
россия
рф
сергей цивилев
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка", - сказал Цивилев. Минэнерго РФ продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке в ежедневном режиме, отметил министр. "Мы располагаем всеми необходимыми инструментами для своевременного реагирования и будем применять их в зависимости от текущей ситуации", - подчеркнул он. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в декабре говорил, что скоро проведет совещание с властями и бизнесом, на котором обсудят вопрос продления запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России после 2025 года.
россия, рф, сергей цивилев, александр новак
РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Александр Новак
10:06 11.12.2025
 
Цивилев рассказал о возможности снятия ограничений на экспорт бензина

Цивилев: власти РФ рассмотрят снятие запрета на экспорт бензина для непроизводителей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают снятие запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей, решение примут исходя из рыночной ситуации, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка", - сказал Цивилев.
Минэнерго РФ продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке в ежедневном режиме, отметил министр. "Мы располагаем всеми необходимыми инструментами для своевременного реагирования и будем применять их в зависимости от текущей ситуации", - подчеркнул он.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в декабре говорил, что скоро проведет совещание с властями и бизнесом, на котором обсудят вопрос продления запрета на экспорт бензина и дизельного топлива из России после 2025 года.
 
РОССИЯРФСергей ЦивилевАлександр Новак
 
 
Заголовок открываемого материала