Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/turistka-865431993.html
Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек
Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек - 11.12.2025, ПРАЙМ
Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек
Жительница Оренбуржья подала в суд иск с требованием моральной компенсации к курорту "Солёные озера", где она сломала палец, убегая от напавших на нее чаек,... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:20+0300
2025-12-11T11:20+0300
туризм
бизнес
общество
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83479/81/834798176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_767def74bef389790c445e5d3ff76979.jpg
УФА, 11 дек - ПРАЙМ. Жительница Оренбуржья подала в суд иск с требованием моральной компенсации к курорту "Солёные озера", где она сломала палец, убегая от напавших на нее чаек, сообщил судебный участок №2 Оренбургского района. "Мировому судье судебного участка №2 Оренбургского района Оренбургской области поступило исковое заявление местной жительницы к ООО "Соленые озера" о взыскании потраченных за испорченный отдых денежных сумм", - говорится в сообщении. В исковом заявлении женщина указала, что в июне она посетила курорт "Соленые озера" в городе Соль-Илецке: оплатила вход на территорию курорта, арендовала беседки и лежак. "После прибытия на озеро Тузлучное она не совершала действий, способных вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны, однако подверглась нападению птиц, обитающих в данной местности, и была вынуждена бежать, что привело к перелому пальца левой ноги", - следует из материалов суда. Туристка считает, что администрация курорта не обеспечила должный уровень безопасности посетителей на территории объекта в местах гнездовья птиц. "Женщина просит взыскать с ответчика стоимость входного билета в размере 400 рублей, аренду беседки – 5500 рублей, проезд на вагончике по территории курорта – 200 рублей, аренду лежака – 1600 рублей, затраты на лекарственные препараты – 15533 рубля 78 копеек, разницу между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком - 58462 рубля 64 копейки, моральный вред – 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке", - сообщает суд. В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области РИА Новости уточнили, что часть территории курорта является местом гнездования колонии чайконосой крачки и кулика ходулочника, которые занесены в Красную книгу.
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83479/81/834798176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e0cfc9172096b628cb524545e68b330.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, общество , оренбургская область
Туризм, Бизнес, Общество , Оренбургская область
11:20 11.12.2025
 
Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек

Туристка подала в суд на курорт "Соленые озера", где сломала палец, убегая от чаек

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
УФА, 11 дек - ПРАЙМ. Жительница Оренбуржья подала в суд иск с требованием моральной компенсации к курорту "Солёные озера", где она сломала палец, убегая от напавших на нее чаек, сообщил судебный участок №2 Оренбургского района.
"Мировому судье судебного участка №2 Оренбургского района Оренбургской области поступило исковое заявление местной жительницы к ООО "Соленые озера" о взыскании потраченных за испорченный отдых денежных сумм", - говорится в сообщении.
В исковом заявлении женщина указала, что в июне она посетила курорт "Соленые озера" в городе Соль-Илецке: оплатила вход на территорию курорта, арендовала беседки и лежак. "После прибытия на озеро Тузлучное она не совершала действий, способных вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны, однако подверглась нападению птиц, обитающих в данной местности, и была вынуждена бежать, что привело к перелому пальца левой ноги", - следует из материалов суда.
Туристка считает, что администрация курорта не обеспечила должный уровень безопасности посетителей на территории объекта в местах гнездовья птиц.
"Женщина просит взыскать с ответчика стоимость входного билета в размере 400 рублей, аренду беседки – 5500 рублей, проезд на вагончике по территории курорта – 200 рублей, аренду лежака – 1600 рублей, затраты на лекарственные препараты – 15533 рубля 78 копеек, разницу между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком - 58462 рубля 64 копейки, моральный вред – 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке", - сообщает суд.
В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области РИА Новости уточнили, что часть территории курорта является местом гнездования колонии чайконосой крачки и кулика ходулочника, которые занесены в Красную книгу.
 
ТуризмБизнесОбществоОренбургская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала