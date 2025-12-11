https://1prime.ru/20251211/turistka-865431993.html

Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек

Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек - 11.12.2025, ПРАЙМ

Туристка подала иск на курорт в Оренбуржье после нападения чаек

Жительница Оренбуржья подала в суд иск с требованием моральной компенсации к курорту "Солёные озера", где она сломала палец, убегая от напавших на нее чаек,... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T11:20+0300

2025-12-11T11:20+0300

2025-12-11T11:20+0300

туризм

бизнес

общество

оренбургская область

https://cdnn.1prime.ru/img/83479/81/834798176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_767def74bef389790c445e5d3ff76979.jpg

УФА, 11 дек - ПРАЙМ. Жительница Оренбуржья подала в суд иск с требованием моральной компенсации к курорту "Солёные озера", где она сломала палец, убегая от напавших на нее чаек, сообщил судебный участок №2 Оренбургского района. "Мировому судье судебного участка №2 Оренбургского района Оренбургской области поступило исковое заявление местной жительницы к ООО "Соленые озера" о взыскании потраченных за испорченный отдых денежных сумм", - говорится в сообщении. В исковом заявлении женщина указала, что в июне она посетила курорт "Соленые озера" в городе Соль-Илецке: оплатила вход на территорию курорта, арендовала беседки и лежак. "После прибытия на озеро Тузлучное она не совершала действий, способных вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны, однако подверглась нападению птиц, обитающих в данной местности, и была вынуждена бежать, что привело к перелому пальца левой ноги", - следует из материалов суда. Туристка считает, что администрация курорта не обеспечила должный уровень безопасности посетителей на территории объекта в местах гнездовья птиц. "Женщина просит взыскать с ответчика стоимость входного билета в размере 400 рублей, аренду беседки – 5500 рублей, проезд на вагончике по территории курорта – 200 рублей, аренду лежака – 1600 рублей, затраты на лекарственные препараты – 15533 рубля 78 копеек, разницу между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком - 58462 рубля 64 копейки, моральный вред – 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке", - сообщает суд. В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области РИА Новости уточнили, что часть территории курорта является местом гнездования колонии чайконосой крачки и кулика ходулочника, которые занесены в Красную книгу.

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, общество , оренбургская область