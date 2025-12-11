https://1prime.ru/20251211/ukraina-865424001.html
"Превентивный удар": в Киеве раскрыли новый план Зеленского
"Превентивный удар": в Киеве раскрыли новый план Зеленского - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Превентивный удар": в Киеве раскрыли новый план Зеленского
Владимир Зеленский выразил готовность организовать выборы на Украине в попытке отвлечь население от недавнего скандала с коррупцией, в который оказался вовлечен | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T05:33+0300
2025-12-11T05:33+0300
2025-12-11T05:33+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил готовность организовать выборы на Украине в попытке отвлечь население от недавнего скандала с коррупцией, в который оказался вовлечен его соратник Тимур Миндич. Такое мнение высказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве. "Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар", — предположил он. Ваннер подчеркнул, что коррупционный скандал повлиял на рейтинг Зеленского, что вызывает сомнения в его победе на выборах.. "Большинство (Украинцев. — Прим. Ред.), вероятно, больше не будут готовы избрать его на пост президента", — заключил корреспондент. Во вторник Зеленский объявил о своей готовности изменить законодательство для проведения выборов после заявления президента США Дональда Трампа, который настаивает на их необходимости. Трамп ранее подчеркивал, что украинцы имеют право выбрать главу государства, и сейчас самое подходящее для этого время. Он отметил, что власти используют военное положение как предлог, чтобы избежать изменения власти. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", утверждая, что его рейтинг упал до четырех процентов. Руководство Киева неоднократно утверждало, что проведение выборов невозможно в соответствии с действующими законами. Между тем срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, а выборы не были проведены, сославшись на военное положение и мобилизацию.
https://1prime.ru/20251210/tramp-865418595.html
https://1prime.ru/20251211/tramp-865420277.html
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385927.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, die welt
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Die Welt
"Превентивный удар": в Киеве раскрыли новый план Зеленского
Welt: Зеленский согласился на выборы, чтобы отвлечь украинцев от скандала с коррупцией