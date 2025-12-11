https://1prime.ru/20251211/ukraina-865424001.html

Владимир Зеленский выразил готовность организовать выборы на Украине в попытке отвлечь население от недавнего скандала с коррупцией, в который оказался вовлечен | 11.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил готовность организовать выборы на Украине в попытке отвлечь население от недавнего скандала с коррупцией, в который оказался вовлечен его соратник Тимур Миндич. Такое мнение высказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве. "Можно также предположить, что могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар", — предположил он. Ваннер подчеркнул, что коррупционный скандал повлиял на рейтинг Зеленского, что вызывает сомнения в его победе на выборах.. "Большинство (Украинцев. — Прим. Ред.), вероятно, больше не будут готовы избрать его на пост президента", — заключил корреспондент. Во вторник Зеленский объявил о своей готовности изменить законодательство для проведения выборов после заявления президента США Дональда Трампа, который настаивает на их необходимости. Трамп ранее подчеркивал, что украинцы имеют право выбрать главу государства, и сейчас самое подходящее для этого время. Он отметил, что власти используют военное положение как предлог, чтобы избежать изменения власти. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", утверждая, что его рейтинг упал до четырех процентов. Руководство Киева неоднократно утверждало, что проведение выборов невозможно в соответствии с действующими законами. Между тем срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, а выборы не были проведены, сославшись на военное положение и мобилизацию.

