В Британии нашли необычную замену Зеленскому - 11.12.2025, ПРАЙМ
В Британии нашли необычную замену Зеленскому
МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. Европейский Союз может попытаться продвинуть своего "правильного" кандидата на предстоящих президентских выборах на Украине, такого как бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Такое мнение озвучил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Европейские политики хотят продолжать эту войну как можно дольше, чтобы потом убедить украинских избирателей в необходимости выбрать правильного кандидата. Думаю, вы понимаете, кого они имеют в виду", — отметил он. По мнению эксперта, Брюссель и Лондон сделали ставку на популяризацию Валерия Залужного, вкладывая значительные средства в его продвижение среди населения. "Мы (Европейцы. — Прим. Ред.) отправили миллиарды на Украину, мы оказали ей военную помощь, и это не сработало из-за Зеленского. И я думаю, чтобы заставить людей сплотиться и берется такая фигура, как Залужный", — предположил аналитик. Во вторник Владимир Зеленский выразил готовность внести изменения в законодательство после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Ранее Трамп настаивал на том, что украинцы имеют право выбрать своего лидера, и сейчас для этого самый подходящий момент. Он отметил, что власти используют военное положение как причину, чтобы избежать проведения выборов. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что его рейтинги снизились до четырех процентов. Зеленский и ранее заявлял о невозможности проведения выборов на Украине в свете текущего законодательства. Между тем, срок его полномочий президента истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не были проведены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. На данный момент Залужный исполняет обязанности посла Украины в Великобритании.
В Британии нашли необычную замену Зеленскому

Заголовок открываемого материала