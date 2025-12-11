https://1prime.ru/20251211/ukraina-865425605.html

"Игры кончились": в Киеве пришли в ужас из-за ультиматума Трампа

"Игры кончились": в Киеве пришли в ужас из-за ультиматума Трампа - 11.12.2025, ПРАЙМ

"Игры кончились": в Киеве пришли в ужас из-за ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому жесткие условия по плану урегулирования конфликта на Украине. С таким мнением выступил бывший... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T07:04+0300

2025-12-11T07:04+0300

2025-12-11T07:04+0300

общество

мировая экономика

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

олег соскин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg

МОСКВА, 11 декабря — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому жесткие условия по плану урегулирования конфликта на Украине. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."У Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России. Никакой демократии", — заявил он. По словам аналитика, хозяин Белого дома настойчиво пытается донести до Зеленского, что отказ от предложенного плана приведет к серьезным последствиям и новым условиям, которые сделают мирное урегулирование еще более сложным. "Ситуация значительно обостряется, чтобы можно было переходить к решительным действиям, если Киев вновь попытается изменить условия игры. Трамп шутить не будет", — добавил Соскин. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен трезво оценивать текущую ситуацию в украинском конфликте. Во вторник издание Axios, ссылаясь на источники в Украине, сообщило, что США оказывают давление на Зеленского, чтобы он согласился на территориальные и иные уступки в рамках мирного разрешения конфликта. В понедельник агентство УНИАН, ссылаясь на выступление Зеленского перед прессой, сообщило, что Зеленский вновь отказался идти на территориальные уступки. Американская администрация ранее заявила о разработке плана по разрешению конфликта в Украине, но подчеркнула, что детали пока обсуждать не будет, так как работа еще продолжается. В Кремле отметили, что Россия остается открытой для переговоров и настроена продолжать обсуждения в Анкоридже.

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865425117.html

https://1prime.ru/20251211/britaniya-865424805.html

https://1prime.ru/20251211/ukraina-865424001.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин