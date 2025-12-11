https://1prime.ru/20251211/ukraina-865441239.html

СМИ раскрыли последствия потери Красноармейска Украиной

Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль ослабляет переговорную позицию Украины в вопросе разрешения конфликта, пишет Reuters. | 11.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль ослабляет переговорную позицию Украины в вопросе разрешения конфликта, пишет Reuters. "Освобождение Красноармейска Россией <…> ослабляет Киев в важный момент переговоров об окончании конфликта", — сообщается в материале.Издание отмечает, что Украина должна стремиться сохранить сотрудничество с США, предоставляющими критически важную разведывательную информацию и вооружение, и при этом противостоять мирному соглашению, предполагающему вывод ВСУ из восточного Донбасса, где расположен Красноармейск. В публикации также говорится, что на этой неделе риторика президента США Дональда Трампа стала более жёсткой по отношению к Киеву: в интервью Politico он заявил, что в конфликте преимущество у России и что Владимиру Зеленскому следует признать это. Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Красноармейск образует единую агломерацию с городом Димитровым и является важным транспортным узлом для украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района открывает путь к западным границам ДНР и позволяет продолжать продвижение в Запорожской области, чтобы впоследствии перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.

