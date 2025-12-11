Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли последствия потери Красноармейска Украиной - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865441239.html
СМИ раскрыли последствия потери Красноармейска Украиной
СМИ раскрыли последствия потери Красноармейска Украиной - 11.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли последствия потери Красноармейска Украиной
Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль ослабляет переговорную позицию Украины в вопросе разрешения конфликта, пишет Reuters. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T14:21+0300
2025-12-11T14:21+0300
россия
красноармейск
украина
киев
валерий герасимов
владимир зеленский
politico
дональд трамп
reuters
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0b/859386872_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e97323b3a7d6538b41a2507f8c168e8d.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль ослабляет переговорную позицию Украины в вопросе разрешения конфликта, пишет Reuters. "Освобождение Красноармейска Россией &lt;…&gt; ослабляет Киев в важный момент переговоров об окончании конфликта", — сообщается в материале.Издание отмечает, что Украина должна стремиться сохранить сотрудничество с США, предоставляющими критически важную разведывательную информацию и вооружение, и при этом противостоять мирному соглашению, предполагающему вывод ВСУ из восточного Донбасса, где расположен Красноармейск. В публикации также говорится, что на этой неделе риторика президента США Дональда Трампа стала более жёсткой по отношению к Киеву: в интервью Politico он заявил, что в конфликте преимущество у России и что Владимиру Зеленскому следует признать это. Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Красноармейск образует единую агломерацию с городом Димитровым и является важным транспортным узлом для украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района открывает путь к западным границам ДНР и позволяет продолжать продвижение в Запорожской области, чтобы впоследствии перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.
https://1prime.ru/20251210/peregovory-865398003.html
https://1prime.ru/20251211/karlson-865437671.html
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865439781.html
красноармейск
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0b/859386872_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b7c592e3432b64601658cc1620b117.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, красноармейск, украина, киев, валерий герасимов, владимир зеленский, politico, дональд трамп, reuters, всу
РОССИЯ, Красноармейск, УКРАИНА, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Politico, Дональд Трамп, Reuters, ВСУ
14:21 11.12.2025
 
СМИ раскрыли последствия потери Красноармейска Украиной

Reuters: потеря Красноармейска ослабила позиции Украины на переговорам с США

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкисты группировки войск "Центр" в ДНР
Танкисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Танкисты группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Переход города Красноармейск в ДНР под российский контроль ослабляет переговорную позицию Украины в вопросе разрешения конфликта, пишет Reuters.
"Освобождение Красноармейска Россией <…> ослабляет Киев в важный момент переговоров об окончании конфликта", — сообщается в материале.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией
Вчера, 11:53
Издание отмечает, что Украина должна стремиться сохранить сотрудничество с США, предоставляющими критически важную разведывательную информацию и вооружение, и при этом противостоять мирному соглашению, предполагающему вывод ВСУ из восточного Донбасса, где расположен Красноармейск.
В публикации также говорится, что на этой неделе риторика президента США Дональда Трампа стала более жёсткой по отношению к Киеву: в интервью Politico он заявил, что в конфликте преимущество у России и что Владимиру Зеленскому следует признать это.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Такер Карлсон внезапно высказался о России
13:11
Глава Генштаба ВС Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР.
Красноармейск образует единую агломерацию с городом Димитровым и является важным транспортным узлом для украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района открывает путь к западным границам ДНР и позволяет продолжать продвижение в Запорожской области, чтобы впоследствии перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Что случилось?" Недавняя идея Зеленского поразила пользователей Сети
13:45
 
РОССИЯКрасноармейскУКРАИНАКиевВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийPoliticoДональд ТрампReutersВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала