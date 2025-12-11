https://1prime.ru/20251211/ukraina-865443868.html
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Европейские государства начали испытывать усталость от поддержки Украины, несмотря на яркие заявления своих лидеров, о чем сообщает The Times. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T15:30+0300
2025-12-11T15:30+0300
2025-12-11T15:30+0300
мировая экономика
украина
киев
запад
общество
кир стармер
владимир зеленский
the times
ес
the spectator
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские государства начали испытывать усталость от поддержки Украины, несмотря на яркие заявления своих лидеров, о чем сообщает The Times."Дорогие украинцы, нам очень жаль. Великобритания, как и вся Западная Европа, по-прежнему любит рассуждать о поддержке Украины — как, например, это делал Кир Стармер в беседе с Владимиром Зеленским в понедельник. Но сейчас, когда администрация Трампа наседает на Киев с требованием "в течение нескольких дней" уступить территорию, правда всплывает наружу. На самом деле сперва нам стало страшно, а потом надоело", — говорится в публикации.Как отметил обозреватель, европейские партнеры не смогли должным образом поддержать Украину в начале конфликта и остаются неспособными сделать это сейчас: лидеры стран ЕС склонны к громким заявлениям и общениям, которые не подкрепляются действиями.Автор статьи указал, что Киеву в любом случае придется принять реальность: конфликт не закончится на благоприятных для него условиях, и будущее Украины после него может не оправдать ожидания режима Владимира Зеленского.На днях The Spectator отметил, что провальная поездка Зеленского по европейским странам показала, что западные партнеры фактически оставили его без поддержки.
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865443465.html
https://1prime.ru/20251211/voyna-865429558.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, киев, запад, общество , кир стармер, владимир зеленский, the times, ес, the spectator
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Общество , Кир Стармер, Владимир Зеленский, The Times, ЕС, The Spectator
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Times: Европе надоело помогать Украине, несмотря на громкие заявления