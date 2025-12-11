Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865443868.html
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Европейские государства начали испытывать усталость от поддержки Украины, несмотря на яркие заявления своих лидеров, о чем сообщает The Times. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T15:30+0300
2025-12-11T15:30+0300
мировая экономика
украина
киев
запад
общество
кир стармер
владимир зеленский
the times
ес
the spectator
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские государства начали испытывать усталость от поддержки Украины, несмотря на яркие заявления своих лидеров, о чем сообщает The Times."Дорогие украинцы, нам очень жаль. Великобритания, как и вся Западная Европа, по-прежнему любит рассуждать о поддержке Украины — как, например, это делал Кир Стармер в беседе с Владимиром Зеленским в понедельник. Но сейчас, когда администрация Трампа наседает на Киев с требованием "в течение нескольких дней" уступить территорию, правда всплывает наружу. На самом деле сперва нам стало страшно, а потом надоело", — говорится в публикации.Как отметил обозреватель, европейские партнеры не смогли должным образом поддержать Украину в начале конфликта и остаются неспособными сделать это сейчас: лидеры стран ЕС склонны к громким заявлениям и общениям, которые не подкрепляются действиями.Автор статьи указал, что Киеву в любом случае придется принять реальность: конфликт не закончится на благоприятных для него условиях, и будущее Украины после него может не оправдать ожидания режима Владимира Зеленского.На днях The Spectator отметил, что провальная поездка Зеленского по европейским странам показала, что западные партнеры фактически оставили его без поддержки.
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865443465.html
https://1prime.ru/20251211/voyna-865429558.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, запад, общество , кир стармер, владимир зеленский, the times, ес, the spectator
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Общество , Кир Стармер, Владимир Зеленский, The Times, ЕС, The Spectator
15:30 11.12.2025
 
"Нам очень жаль". На Западе сделали громкое заявление об Украине

Times: Европе надоело помогать Украине, несмотря на громкие заявления

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские государства начали испытывать усталость от поддержки Украины, несмотря на яркие заявления своих лидеров, о чем сообщает The Times.
"Дорогие украинцы, нам очень жаль. Великобритания, как и вся Западная Европа, по-прежнему любит рассуждать о поддержке Украины — как, например, это делал Кир Стармер в беседе с Владимиром Зеленским в понедельник. Но сейчас, когда администрация Трампа наседает на Киев с требованием "в течение нескольких дней" уступить территорию, правда всплывает наружу. На самом деле сперва нам стало страшно, а потом надоело", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне
15:10
Как отметил обозреватель, европейские партнеры не смогли должным образом поддержать Украину в начале конфликта и остаются неспособными сделать это сейчас: лидеры стран ЕС склонны к громким заявлениям и общениям, которые не подкрепляются действиями.
Автор статьи указал, что Киеву в любом случае придется принять реальность: конфликт не закончится на благоприятных для него условиях, и будущее Украины после него может не оправдать ожидания режима Владимира Зеленского.
На днях The Spectator отметил, что провальная поездка Зеленского по европейским странам показала, что западные партнеры фактически оставили его без поддержки.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией
10:06
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДОбществоКир СтармерВладимир ЗеленскийThe TimesЕСThe Spectator
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала