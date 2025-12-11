https://1prime.ru/20251211/ural-865428612.html
На Урале начальника отдела агрофирмы заподозрили в получении взятки
На Урале начальника отдела агрофирмы заподозрили в получении взятки
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – ПРАЙМ. УФСБ задержало в Челябинской области начальника отдела закупа крупнейшего государственного агрохолдинга, подозреваемого в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России. По данным пресс-службы, УФСБ совместно со службой безопасности ООО "Агрофирма Ариант" и АО "Россельхозбанк" выявили противоправные действия начальника отдела закупа крупнейшего государственного агропромышленного холдинга. Установлено, что подозреваемый причастен к теневому обороту зерновых культур: обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельхозтоваров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации нацпроекта, взятку в виде денежных средств за оказание в пользу последнего содействия при заключении контрактов с агрофирмой. Также за взятку он обещал покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров. Кроме того, в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации. "На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУСК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в настоящее время произведен обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос об избрании меры пресечения. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о задержании сотрудника агрохолдинга "Ариант" Максима Бергера.
