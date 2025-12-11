Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК оценил ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/uscherb-865430717.html
СК оценил ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей
СК оценил ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей - 11.12.2025, ПРАЙМ
СК оценил ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей
Следственный комитет РФ оценивает ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей и будет добиваться от них возмещения ущерба, сообщил... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T10:53+0300
2025-12-11T10:53+0300
общество
россия
рф
минск
белоруссия
александр бастрыкин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МИНСК, 11 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ оценивает ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей и будет добиваться от них возмещения ущерба, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА Новости. "Имеется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали - это уже порядка 600 миллиардов рублей. И, конечно, мы будем добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов", - сказал Бастрыкин. По его словам, ущерб нанесен как новым территориям, так и регионам в глубине России. "Мы в процессе расследования преступлений киевского режима сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям. Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция", - сказал председатель СК РФ. Бастрыкин участвует в Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него. Конференцию проводит в Минске генпрокуратура Белоруссии.
рф
минск
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, минск, белоруссия, александр бастрыкин, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Александр Бастрыкин, СК РФ
10:53 11.12.2025
 
СК оценил ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей

СК будет добиваться возмещения ущерба от действий украинских неонацистов в 600 млрд руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 11 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ оценивает ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей и будет добиваться от них возмещения ущерба, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Имеется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали - это уже порядка 600 миллиардов рублей. И, конечно, мы будем добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов", - сказал Бастрыкин.
По его словам, ущерб нанесен как новым территориям, так и регионам в глубине России.
"Мы в процессе расследования преступлений киевского режима сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям. Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция", - сказал председатель СК РФ.
Бастрыкин участвует в Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него. Конференцию проводит в Минске генпрокуратура Белоруссии.
 
ОбществоРОССИЯРФМИНСКБЕЛОРУССИЯАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала