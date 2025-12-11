https://1prime.ru/20251211/uscherb-865430717.html

СК оценил ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей

МИНСК, 11 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ оценивает ущерб от действий украинских неонацистов в 600 миллиардов рублей и будет добиваться от них возмещения ущерба, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос РИА Новости. "Имеется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов. Мы посчитали - это уже порядка 600 миллиардов рублей. И, конечно, мы будем добиваться возмещения этого ущерба от украинских националистов", - сказал Бастрыкин. По его словам, ущерб нанесен как новым территориям, так и регионам в глубине России. "Мы в процессе расследования преступлений киевского режима сегодня фиксируем материальный ущерб, который причиняется новым территориям. Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция", - сказал председатель СК РФ. Бастрыкин участвует в Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него. Конференцию проводит в Минске генпрокуратура Белоруссии.

