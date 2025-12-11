https://1prime.ru/20251211/uscherb-865431057.html

Экс-главу "Поморского лесного технопарка" приговорили к 3,5 годам колонии

МУРМАНСК, 11 дек – ПРАЙМ. Соломбальский суд Архангельска приговорил бывшего руководителя ООО "Поморский лесной технопарк", обвиняемого в причинении ущерба лесному фонду более чем на 3,5 миллиарда рублей, к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда. Суд установил, что с ноября 2012 года по 31 декабря 2018 года под видом реализации инвестиционного проекта руководитель компании получил возможность аренды лесных участков в лесничествах нескольких районов Архангельской области без проведения аукциона (торгов) на условиях льготных условиях. "Он обязался реализовать инвестиционный проект по производству лущенного шпона, предусматривающий приобретение лесозаготовительной техники, необходимого оборудования, создание и модернизацию лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, строительство дорог, создание сотен рабочих мест, а также мероприятия по лесовосстановлению", - говорится в сообщении. Позже выяснилось, что лесные насаждения на лесных участках, полученных в аренду на льготных условиях, предприниматель успешно реализовал, полученные денежные средства потратил на собственные нужды, не выполнив обязательства, предусмотренные инвестиционным проектом. Первые проверки деятельности "инвестиционного проекта" показали, что указанное в отчетах оборудование отсутствует, неисправно, имеет иных собственников, рабочие места не созданы. "В результате организованной фигурантом незаконной рубки причинен материальный ущерб лесному фонду Российской Федерации и лесным насаждениям на общую сумму 3 553 077 954 рубля", - сообщили в суде. Действия виновного повлекли в числе прочего причинение ущерба Лесному фонду Российской Федерации в особо крупном размере, образование у общества, возглавляемого фигурантом, задолженности по оплате арендных платежей и иные серьёзные последствия. Вину фигурант не признает, утверждая, что заготовка древесины велась на законных основаниях, он действовал в интересах компании, а инвестиционный проект не реализован исключительно из-за действий недобросовестного партнера. "С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, сведений о личности, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев", - резюмировали в суде. Удовлетворен гражданский иск министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о взыскании ущерба с подсудимого в сумме свыше 3,5миллиарда рублей. Приговор не вступил в законную силу.

