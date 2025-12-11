https://1prime.ru/20251211/vengriya-865452630.html

Венгрия выступила против изменения процедуры заморозки российских активов

11.12.2025

Венгерское представительство в Евросоюзе заявило, что выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы.

БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерское представительство в Евросоюзе заявило, что выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы. "Венгрия выступила против сегодняшнего беспрецедентного решения о продлении санкций на основании некорректного юридического основания, цель которого - обойти единогласное решение. Венгрия будет и впредь отстаивать соблюдение договоров", - говорится в аккаунте представительства в соцсети Х. В представительстве подчеркнули, что не согласны с представленной аргументацией. "Согласно устоявшейся судебной практике, выбор правовой основы для меры Евросоюза должен основываться на объективных факторах, подлежащих судебному контролю, включая цель и содержание этой меры", - отмечается в опубликованном заявлении. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов. Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

