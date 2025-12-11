Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия выступила против изменения процедуры заморозки российских активов - 11.12.2025, ПРАЙМ
Венгрия выступила против изменения процедуры заморозки российских активов
Венгрия выступила против изменения процедуры заморозки российских активов - 11.12.2025, ПРАЙМ
Венгрия выступила против изменения процедуры заморозки российских активов
Венгерское представительство в Евросоюзе заявило, что выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T21:50+0300
2025-12-11T21:50+0300
БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерское представительство в Евросоюзе заявило, что выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы. "Венгрия выступила против сегодняшнего беспрецедентного решения о продлении санкций на основании некорректного юридического основания, цель которого - обойти единогласное решение. Венгрия будет и впредь отстаивать соблюдение договоров", - говорится в аккаунте представительства в соцсети Х. В представительстве подчеркнули, что не согласны с представленной аргументацией. "Согласно устоявшейся судебной практике, выбор правовой основы для меры Евросоюза должен основываться на объективных факторах, подлежащих судебному контролю, включая цель и содержание этой меры", - отмечается в опубликованном заявлении. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов. Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
21:50 11.12.2025
 
Венгрия выступила против изменения процедуры заморозки российских активов

Представительство Венгрии в ЕС выступило против изменения механизма заморозки активов РФ

Флаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Флаг Венгрии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерское представительство в Евросоюзе заявило, что выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы.
"Венгрия выступила против сегодняшнего беспрецедентного решения о продлении санкций на основании некорректного юридического основания, цель которого - обойти единогласное решение. Венгрия будет и впредь отстаивать соблюдение договоров", - говорится в аккаунте представительства в соцсети Х.
В представительстве подчеркнули, что не согласны с представленной аргументацией.
"Согласно устоявшейся судебной практике, выбор правовой основы для меры Евросоюза должен основываться на объективных факторах, подлежащих судебному контролю, включая цель и содержание этой меры", - отмечается в опубликованном заявлении.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов.
Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Многие страны ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Вевер
Вчера, 21:57
 
