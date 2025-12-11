https://1prime.ru/20251211/vlasti-865428759.html
Власти Магаданской области судятся за снижение тарифа на отопление
россия
магаданская область
магадан
верховный суд
МАГАДАН, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство Магаданской области в Верховном суде России намерено доказать, что тариф за отопление в регионе завышен, сообщил на пресс-конференции по итогам года губернатор Сергей Носов. Ранее суд в Магадане вынес решение, что тариф на отопление, выставленный "Магаданэнерго" обоснован. Энергетики пояснили, что он зависит от стоимости угля и его доставки в регион. "Если ты покупаешь уголь дороже, чем есть на рынке, это не значит что за это должен расплачиваться рядовой гражданин. Мы не согласились со стоимостью услуг энергетиков, потому что они уголь закупили по более дорогой цене. Почему за это должны платить горожане? Справедливый вопрос. Это мера временная. Если Верховный суд поддержит не нас, а жителей региона, то энергетикам придется изменить тариф", - заявил Сергей Носов.
