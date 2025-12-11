https://1prime.ru/20251211/voyna-865429558.html

На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией

На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией - 11.12.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по украинскому конфликту. Об этом он написал в социальной сети X."Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента направлена на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось", — подчеркнул он.В понедельник Совет Евросоюза официально одобрил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), которая рассчитана до 2027 года и предполагает вложения в оборонные технологии и совместные оборонные закупки на сумму до 1,5 миллиарда евро.Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не видит смысла нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные лидеры часто запугивают своих граждан несуществующими угрозами для того, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, однако разумные люди понимают, что это фикция.

