На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией - 11.12.2025
На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией
На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией - 11.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T10:06+0300
2025-12-11T10:06+0300
мировая экономика
запад
украина
владимир путин
урсула фон дер ляйен
европа
совет евросоюза
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по украинскому конфликту. Об этом он написал в социальной сети X."Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента направлена на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось", — подчеркнул он.В понедельник Совет Евросоюза официально одобрил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), которая рассчитана до 2027 года и предполагает вложения в оборонные технологии и совместные оборонные закупки на сумму до 1,5 миллиарда евро.Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не видит смысла нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные лидеры часто запугивают своих граждан несуществующими угрозами для того, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, однако разумные люди понимают, что это фикция.
запад
украина
европа
мировая экономика, запад, украина, владимир путин, урсула фон дер ляйен, европа, совет евросоюза, ес, нато
Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, ЕВРОПА, Совет Евросоюза, ЕС, НАТО
10:06 11.12.2025
 
На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией

Политик Мема: ЕС перевооружается из-за провала политики по Украине

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по украинскому конфликту. Об этом он написал в социальной сети X.
"Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента направлена на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось", — подчеркнул он.
В понедельник Совет Евросоюза официально одобрил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), которая рассчитана до 2027 года и предполагает вложения в оборонные технологии и совместные оборонные закупки на сумму до 1,5 миллиарда евро.
Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не видит смысла нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные лидеры часто запугивают своих граждан несуществующими угрозами для того, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, однако разумные люди понимают, что это фикция.
Мировая экономикаЗАПАДУКРАИНАВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕВРОПАСовет ЕвросоюзаЕСНАТО
 
 
