https://1prime.ru/20251211/vrachi-865432759.html

В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году

В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году - 11.12.2025, ПРАЙМ

В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году

Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T11:37+0300

2025-12-11T11:37+0300

2025-12-11T11:37+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83337/46/833374618_0:17:1803:1031_1920x0_80_0_0_d9fd471d5f9c39137f6272b77afb2a0c.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском правительстве со ссылкой на данные прогноза годового прироста численности медработников. "В 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество