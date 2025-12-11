https://1prime.ru/20251211/vrachi-865432759.html
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году - 11.12.2025, ПРАЙМ
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году
Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:37+0300
2025-12-11T11:37+0300
2025-12-11T11:37+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83337/46/833374618_0:17:1803:1031_1920x0_80_0_0_d9fd471d5f9c39137f6272b77afb2a0c.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском правительстве со ссылкой на данные прогноза годового прироста численности медработников. "В 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83337/46/833374618_204:0:1600:1047_1920x0_80_0_0_0b5137e3b7cae3cf89b0d3695ffd12a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году
В 2026 году в российские медучреждения поступят более шести тысяч врачей