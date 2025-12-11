Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году - 11.12.2025
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году - 11.12.2025, ПРАЙМ
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году
Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском... | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском правительстве со ссылкой на данные прогноза годового прироста численности медработников. "В 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
общество
Общество
11:37 11.12.2025
 
В России рассказали о трудоустройстве врачей в 2026 году

В 2026 году в российские медучреждения поступят более шести тысяч врачей

© Пресс-служба Госкорпорации Ростех | Перейти в медиабанкВрачи
Врачи
Врачи. Архивное фото
© Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Более 6 тысяч врачей и 8 тысяч специалистов среднего медперсонала поступят на работу в медицинские учреждения России в 2026 году, сообщили в российском правительстве со ссылкой на данные прогноза годового прироста численности медработников.
"В 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", - говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
 
