Вучич обсудил с главами ЕК и Евросовета поставки нефти и газа - 11.12.2025, ПРАЙМ
Вучич обсудил с главами ЕК и Евросовета поставки нефти и газа
Вучич обсудил с главами ЕК и Евросовета поставки нефти и газа - 11.12.2025, ПРАЙМ
Вучич обсудил с главами ЕК и Евросовета поставки нефти и газа
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассмотрел с главами Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошта пути снабжения Сербии... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T01:47+0300
2025-12-11T01:47+0300
энергетика
газ
экономика
сербия
сша
румыния
александр вучич
урсула фон дер ляйен
nis
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865421878.jpg?1765406821
БЕЛГРАД, 11 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассмотрел с главами Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошта пути снабжения Сербии нефтью и газом и трассы строительства нефтепроводов, газопроводов и трубопроводов для нефтепродуктов на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Вучич в среду участвовал в рабочем ужине с главой Еврокомиссии и председателем Евросовета. После встречи он поблагодарил их за поддержку Сербии в проведении реформ на пути к членству в ЕС. "Уже прошли 61 или 62 дня с тех пор, как ни капли нефти мы не получили на наш нефтеперерабатывающий завод (NIS – ред.) и вопрос в том, когда поступит предупреждение о вторичных санкциях нашему Центробанку и другим банкам и начнутся настоящие проблемы. Но мы говорили о том, где, сколько и как можем купить нефтепродуктов из Румынии, Болгарии, стран вокруг, какие задачи в будущем, где строить новые газопроводы, нефтепроводы и не только их, но и продуктопроводы", - заявил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии добавил, что у него нет большого страха в вопросе снабжения страны природным газом, в отличие от ситуации с нефтью. Вучич в минувший вторник напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства. Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны. Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
сербия
сша
румыния
газ, сербия, сша, румыния, александр вучич, урсула фон дер ляйен, nis, евросовет, ес
Энергетика, Газ, Экономика, СЕРБИЯ, США, РУМЫНИЯ, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, NIS, Евросовет, ЕС
01:47 11.12.2025
 
Вучич обсудил с главами ЕК и Евросовета поставки нефти и газа

Вучич обсудил с главами ЕК и Евросовета пути снабжения Сербии нефтью и газом

БЕЛГРАД, 11 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассмотрел с главами Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошта пути снабжения Сербии нефтью и газом и трассы строительства нефтепроводов, газопроводов и трубопроводов для нефтепродуктов на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
Вучич в среду участвовал в рабочем ужине с главой Еврокомиссии и председателем Евросовета. После встречи он поблагодарил их за поддержку Сербии в проведении реформ на пути к членству в ЕС.
"Уже прошли 61 или 62 дня с тех пор, как ни капли нефти мы не получили на наш нефтеперерабатывающий завод (NIS – ред.) и вопрос в том, когда поступит предупреждение о вторичных санкциях нашему Центробанку и другим банкам и начнутся настоящие проблемы. Но мы говорили о том, где, сколько и как можем купить нефтепродуктов из Румынии, Болгарии, стран вокруг, какие задачи в будущем, где строить новые газопроводы, нефтепроводы и не только их, но и продуктопроводы", - заявил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.
Президент Сербии добавил, что у него нет большого страха в вопросе снабжения страны природным газом, в отличие от ситуации с нефтью.
Вучич в минувший вторник напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.
Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСЕРБИЯСШАРУМЫНИЯАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенNISЕвросоветЕС
 
 
Заголовок открываемого материала