Вучич обсудил с главами ЕК и Евросовета поставки нефти и газа

энергетика

газ

экономика

сербия

сша

румыния

александр вучич

урсула фон дер ляйен

nis

евросовет

БЕЛГРАД, 11 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассмотрел с главами Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошта пути снабжения Сербии нефтью и газом и трассы строительства нефтепроводов, газопроводов и трубопроводов для нефтепродуктов на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Вучич в среду участвовал в рабочем ужине с главой Еврокомиссии и председателем Евросовета. После встречи он поблагодарил их за поддержку Сербии в проведении реформ на пути к членству в ЕС. "Уже прошли 61 или 62 дня с тех пор, как ни капли нефти мы не получили на наш нефтеперерабатывающий завод (NIS – ред.) и вопрос в том, когда поступит предупреждение о вторичных санкциях нашему Центробанку и другим банкам и начнутся настоящие проблемы. Но мы говорили о том, где, сколько и как можем купить нефтепродуктов из Румынии, Болгарии, стран вокруг, какие задачи в будущем, где строить новые газопроводы, нефтепроводы и не только их, но и продуктопроводы", - заявил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии добавил, что у него нет большого страха в вопросе снабжения страны природным газом, в отличие от ситуации с нефтью. Вучич в минувший вторник напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства. Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны. Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.

2025

газ, сербия, сша, румыния, александр вучич, урсула фон дер ляйен, nis, евросовет, ес