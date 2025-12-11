Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основными соперниками Владимира Зеленского на возможных президентских выборах в Украине станут премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявил политолог Дмитрий Журавлев в интервью изданию Lenta.ru. "Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи", — объяснил он.По его словам, определённые шансы на победу имеет и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. Аналитик отметил, что на данный момент нет признаков начала активной предвыборной кампании у потенциальных кандидатов. Он подчеркнул, что предложенный Зеленским период в 60-90 дней до выборов чрезвычайно короток, и это может сыграть на руку действующему лидеру страны. Во вторник Зеленский, который отменил президентские выборы на Украине, выразил готовность их провести, но попросил США и европейских партнёров обеспечить безопасность этого процесса. О необходимости проведения выборов ранее говорил и президент США Дональд Трамп. Зеленский ранее неоднократно подчеркивал, что во время действия военного положения, введённого в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого, законодательство Украины не позволяет проводить голосование. Полномочия Зеленского закончились 20 мая 2024 года, но выборы президента в 2024 году отменили под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. В феврале Трамп окрестил Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что его рейтинг упал до 4%.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
14:30 11.12.2025 (обновлено: 14:31 11.12.2025)
 
Политолог назвал главных конкурентов Зеленского на пост президента Украины

Журавлев: новым президентом Украины может стать премьер Свириденко

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основными соперниками Владимира Зеленского на возможных президентских выборах в Украине станут премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заявил политолог Дмитрий Журавлев в интервью изданию Lenta.ru.
"Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части, а люди очень устали от войны. И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи", — объяснил он.
По его словам, определённые шансы на победу имеет и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*.
Аналитик отметил, что на данный момент нет признаков начала активной предвыборной кампании у потенциальных кандидатов. Он подчеркнул, что предложенный Зеленским период в 60-90 дней до выборов чрезвычайно короток, и это может сыграть на руку действующему лидеру страны.
Во вторник Зеленский, который отменил президентские выборы на Украине, выразил готовность их провести, но попросил США и европейских партнёров обеспечить безопасность этого процесса. О необходимости проведения выборов ранее говорил и президент США Дональд Трамп.
Зеленский ранее неоднократно подчеркивал, что во время действия военного положения, введённого в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого, законодательство Украины не позволяет проводить голосование.
Полномочия Зеленского закончились 20 мая 2024 года, но выборы президента в 2024 году отменили под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. В феврале Трамп окрестил Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что его рейтинг упал до 4%.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
УКРАИНАСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯВалерий ЗалужныйДональд ТрампРосфинмониторингВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала