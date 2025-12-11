https://1prime.ru/20251211/yuan-865448336.html

Курс юаня продолжил рост и закрепился выше 11 рублей

Курс юаня продолжил рост и закрепился выше 11 рублей - 11.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня продолжил рост и закрепился выше 11 рублей

Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг продолжает расти пятую торговую сессию подряд и закрепляется выше 11 рублей, следует из данных Московской... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T17:56+0300

2025-12-11T17:56+0300

2025-12-11T17:56+0300

рынок

торги

рф

сша

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг продолжает расти пятую торговую сессию подряд и закрепляется выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.43 мск повышался на 9 копеек (+0,8%), до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,08-11,29 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80 рублей. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,105 против 7,058 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,5 рубля. Рубль под давлениемЮань на Мосбирже в четверг продолжает повышаться пятый день подряд и закрепляется выше психологической отметки 11 рублей. От уровня закрытия прошлого четверга курс повышался к максимумам 11 декабря уже на 59 копеек (+5,5%). "Рыночный баланс явно смещен в сторону дальнейшего ослабления рубля. Предложение иностранной валюты может сокращаться из-за низких цен на нефть, а также возросшего дисконта в стоимости российских нефтяных поставок за рубеж", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,35% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.48 мск падала на 1,8%, до 61,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,6%, до 98,2 пункта. Прогнозы"Текущее ослабление рубля может также означать, что от снижения "ключа" российская валюта уже устала (особенно на нестабильном геополитическом фоне), и валютный рынок, скорее всего, ждёт паузу в смягчении ДКП, но уже в следующем году. Мы ожидаем курс доллара в ближайшие дни в коридоре 77,5-80 рублей, евро – 91-93,5 рубля, юаня – 11-11,5 рубля", - полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Спрос на инвалюту способен увеличиваться как благодаря сезонному фактору, так и недавней отмене Банком России ограничений на перевод средств за рубеж гражданами РФ и дружественных стран, говорит Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Курс юаня быстро преодолел серьезное техническое препятствие на отметке 11,17 рубля. Следующей может выступить уровень 11,45 рубля, немного выше которого находится двухмесячный максимум", - добавляет он.

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", банк россия