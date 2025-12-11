https://1prime.ru/20251211/yuani-865432160.html
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 14,6 миллиарда рублей
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 14,6 миллиарда рублей - 11.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 14,6 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 10 декабря составил 14,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T11:28+0300
2025-12-11T11:28+0300
2025-12-11T11:28+0300
финансы
банки
рынок
рф
минфин
фнб
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 10 декабря составил 14,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 10 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 декабря по 15 января 2026 года направит на эти цели 123,4 миллиарда рублей, по 5,6 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рынок, рф, минфин, фнб, банк россия
Финансы, Банки, Рынок, РФ, Минфин, ФНБ, банк Россия
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 14,6 миллиарда рублей
Объем операций ЦБ по продаже юаней с расчетами 10 декабря составил 14,6 млрд рублей
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ.
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 10 декабря составил 14,6 миллиарда рублей, следует
из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 10 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 декабря по 15 января 2026 года направит на эти цели 123,4 миллиарда рублей, по 5,6 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.