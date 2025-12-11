https://1prime.ru/20251211/zabolevanie-865439590.html

СМИ рассказали о резком росте заражений агрессивным типом гриппа в России

роспотребнадзор

здоровье

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В России зафиксировали резкий всплеск случаев заражения агрессивным гриппом типа А, сообщает Baza. "С мощным мутировавшим вирусом не всегда справляется даже вакцинация. Хворь уже прозвали "пятидневной" — именно на столько выкашивает болезнь, давя сильной температурой", — говорится в публикации.Согласно данным Telegram-канала, у всех заболевших отмечается постоянно высокая температура в интервале 38-40 градусов и сильные боли в теле, которые трудно поддаются лечению медикаментами. Также проявляются симптомы рвоты, диареи, заложенности носа и кашля. "Болезнь скашивает мгновенно — взрослых примерно за пару часов, а детей "накрывает" за 15-30 минут: резко появляется вялость, глаза краснеют, тело начинает ломить", — добавили в Baza.Издание подчеркнуло, что наибольший рост заболеваемости зарегистрирован среди детей в возрасте от двух до пяти лет. Пациенты с коморбидными диагнозами, сахарным диабетом и те, кто проходит иммуносупрессивную терапию, находятся в группе риска. В публикации также указывается, что грипп представляет особую опасность для пожилых людей из-за возможных осложнений, включая пневмонию, способную привести к смертельному исходу. Роспотребнадзор сообщил, что за неделю в России зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза превышает показатели предыдущей недели, и в большинстве случаев доминирует гонконгский штамм. Заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, но число случаев ОРВИ и гриппа продолжает расти. Ранее в октябре Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что респираторно-синцитиальный вирус, распространённый в России, представляет серьёзную угрозу для лёгких и часто приводит к госпитализации, в том числе в реанимацию. Также врач указал, что уровень смертности от этого вируса составляет от семи до десяти процентов.

