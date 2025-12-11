Захарова прокомментировала задержание российского ученого в Польше
Захарова назвала обвинения против задержанного в Польше ученого Бутягина абсурдными
© Фото : РИА Новости КрымАлександр Бутягин
Александр Бутягин. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Крым
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в Польше гражданина РФ Александра Бутягина, выразила надежду, что польская сторона понимает всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого, а также отдают себе отчет в том, что подобные политизированные акции не останутся без последствий.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа, по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Посольство России в Варшаве сообщило РИА Новости, что задержанного сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин.
"Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш ранее сообщил РИА Новости, что сразу после задержания суд арестовал Бутягина на 40 дней, адвокат российского ученого уже обжаловал это решение.