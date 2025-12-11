https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865430125.html

В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа, Стив Кортес, в соцсети X потребовал Вашингтону принудить Владимира Зеленского к завершению конфликта в Украине и проведению выборов. "Зеленский полностью коррумпирован, США должны заставить его прекратить боевые действия и устроить президентские выборы на Украине", — потребовал он.Во вторник Дональд Трамп подчеркнул, что украинцы имеют право избрать своего лидера, и что сейчас для этого самое подходящее время. Он отметил, что власти используют военное положение как оправдание для отмены голосования. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что его поддержка упала до четырех процентов.После этих слов Зеленский выразил готовность провести выборы, однако потребовал, чтобы США и страны Европы обеспечили безопасность для их проведения. Он также предложил установить мораторий на удары по энергетическим объектам, если Россия согласится на это, стремясь добиться временного прекращения огня.В Кремле, комментируя эти предложения, заявили, что Москва усилия направляет на установление мира, а не просто перемирия на Украине.

