https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865430125.html
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа - 11.12.2025, ПРАЙМ
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа
Бывший советник президента США Дональда Трампа, Стив Кортес, в соцсети X потребовал Вашингтону принудить Владимира Зеленского к завершению конфликта в Украине и | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T10:33+0300
2025-12-11T10:33+0300
2025-12-11T10:33+0300
общество
мировая экономика
вашингтон
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа, Стив Кортес, в соцсети X потребовал Вашингтону принудить Владимира Зеленского к завершению конфликта в Украине и проведению выборов. "Зеленский полностью коррумпирован, США должны заставить его прекратить боевые действия и устроить президентские выборы на Украине", — потребовал он.Во вторник Дональд Трамп подчеркнул, что украинцы имеют право избрать своего лидера, и что сейчас для этого самое подходящее время. Он отметил, что власти используют военное положение как оправдание для отмены голосования. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что его поддержка упала до четырех процентов.После этих слов Зеленский выразил готовность провести выборы, однако потребовал, чтобы США и страны Европы обеспечили безопасность для их проведения. Он также предложил установить мораторий на удары по энергетическим объектам, если Россия согласится на это, стремясь добиться временного прекращения огня.В Кремле, комментируя эти предложения, заявили, что Москва усилия направляет на установление мира, а не просто перемирия на Украине.
https://1prime.ru/20251211/voyna-865429558.html
https://1prime.ru/20251210/donbass-865417547.html
вашингтон
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа
Кортес: США должны заставить Зеленского завершить конфликт и провести выборы