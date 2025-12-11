Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865430125.html
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа - 11.12.2025, ПРАЙМ
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа
Бывший советник президента США Дональда Трампа, Стив Кортес, в соцсети X потребовал Вашингтону принудить Владимира Зеленского к завершению конфликта в Украине и | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T10:33+0300
2025-12-11T10:33+0300
общество
мировая экономика
вашингтон
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа, Стив Кортес, в соцсети X потребовал Вашингтону принудить Владимира Зеленского к завершению конфликта в Украине и проведению выборов. "Зеленский полностью коррумпирован, США должны заставить его прекратить боевые действия и устроить президентские выборы на Украине", — потребовал он.Во вторник Дональд Трамп подчеркнул, что украинцы имеют право избрать своего лидера, и что сейчас для этого самое подходящее время. Он отметил, что власти используют военное положение как оправдание для отмены голосования. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что его поддержка упала до четырех процентов.После этих слов Зеленский выразил готовность провести выборы, однако потребовал, чтобы США и страны Европы обеспечили безопасность для их проведения. Он также предложил установить мораторий на удары по энергетическим объектам, если Россия согласится на это, стремясь добиться временного прекращения огня.В Кремле, комментируя эти предложения, заявили, что Москва усилия направляет на установление мира, а не просто перемирия на Украине.
https://1prime.ru/20251211/voyna-865429558.html
https://1prime.ru/20251210/donbass-865417547.html
вашингтон
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
10:33 11.12.2025
 
В США заявили о жестких мерах в отношении Зеленского после слов Трампа

Кортес: США должны заставить Зеленского завершить конфликт и провести выборы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа, Стив Кортес, в соцсети X потребовал Вашингтону принудить Владимира Зеленского к завершению конфликта в Украине и проведению выборов.
"Зеленский полностью коррумпирован, США должны заставить его прекратить боевые действия и устроить президентские выборы на Украине", — потребовал он.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
На Западе сделали провокационное заявление о войне с Россией
10:06
Во вторник Дональд Трамп подчеркнул, что украинцы имеют право избрать своего лидера, и что сейчас для этого самое подходящее время. Он отметил, что власти используют военное положение как оправдание для отмены голосования. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", добавив, что его поддержка упала до четырех процентов.
После этих слов Зеленский выразил готовность провести выборы, однако потребовал, чтобы США и страны Европы обеспечили безопасность для их проведения. Он также предложил установить мораторий на удары по энергетическим объектам, если Россия согласится на это, стремясь добиться временного прекращения огня.
В Кремле, комментируя эти предложения, заявили, что Москва усилия направляет на установление мира, а не просто перемирия на Украине.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса
Вчера, 21:05
 
ОбществоМировая экономикаВАШИНГТОНУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала