МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Пользователи портала Yahoo News Japan подвергли критике заявление главы киевского режима, Владимира Зеленского, о том, что Киев готов к энергетическому перемирию, при условии согласия России. "Украина так ликовала, нападая на нефтяные объекты Российской Федерации. А теперь заговорила об энергетическом перемирии. Ой, а что случилось? Даже смеяться лень. Вряд ли Москва согласится дать Киеву передышку. Скорее всего, продолжит атаковать, пока Зеленский не дезертирует за границу", — отметил первый читатель."Российская Федерация неуклонно продвигается вперед. Украинские войска истощены. Не думаю, что в таких условиях согласился бы на перемирие, давая противнику выиграть время. Разве что мне предложили бы взамен что-то очень, очень существенное", — подчеркнул другой пользователь."Зеленский так радовался, так ликовал, когда его прихвостни атаковали Россию. А та предупреждала, что нанесет ответный удар. Но этот придурок продолжил скакать от счастья, ну и получил. Поздно просить о милости", — констатировал очередной комментатор."Сначала Киев нефтяные объекты атакует, а потом удивляется, что внезапно свет отрубили. Серьезно, для России в энергетическом перемирии нет никакого смысла", — подытожил еще один читатель.Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко считает, что предложение Зеленского о таком перемирии — лишь очередной манёвр, направленный на отвлечение внимания от реальных попыток урегулировать украинский конфликт. Нестеренко добавил, что на Западе не случайно назвали Зеленского торгашом. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, прокомментировав заявление Зеленского о готовности к "энергетическому перемирию", подчеркнул, что Россия стремится к установлению мира, а не просто к перемирию с Украиной.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

