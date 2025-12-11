https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865443465.html

СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне

СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне - 11.12.2025

СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне

Во время саммита в Лондоне лидеры стран, входящих в коалицию желающих, дали задачу Владимиру Зеленскому противостоять американскому предложению о завершении... | 11.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Во время саммита в Лондоне лидеры стран, входящих в коалицию желающих, дали задачу Владимиру Зеленскому противостоять американскому предложению о завершении конфликта в Украине, сообщается в The Telegraph."И хотя лидеры так называемой "коалиции желающих" Стармера старались не критиковать Трампа напрямую, их скрытым намерением во время встречи в Даунинг-стрит на этой неделе было побудить Зеленского противостоять предложению американского лидера "земля в обмен на мир"", — говорится в публикации.На этой неделе Зеленский снова отказался от уступок в вопросах территорий, ссылаясь на то, что Украина не имеет права передавать "свои земли", как по конституции, так и по международному и моральному праву.Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Киев должен принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельных решений становятся всё более ограниченными. Продолжение военных действий для украинской армии лишено смысла и становится всё более рискованным.

