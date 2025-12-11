Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне
2025-12-11T15:10+0300
2025-12-11T15:10+0300
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Во время саммита в Лондоне лидеры стран, входящих в коалицию желающих, дали задачу Владимиру Зеленскому противостоять американскому предложению о завершении конфликта в Украине, сообщается в The Telegraph."И хотя лидеры так называемой "коалиции желающих" Стармера старались не критиковать Трампа напрямую, их скрытым намерением во время встречи в Даунинг-стрит на этой неделе было побудить Зеленского противостоять предложению американского лидера "земля в обмен на мир"", — говорится в публикации.На этой неделе Зеленский снова отказался от уступок в вопросах территорий, ссылаясь на то, что Украина не имеет права передавать "свои земли", как по конституции, так и по международному и моральному праву.Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Киев должен принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельных решений становятся всё более ограниченными. Продолжение военных действий для украинской армии лишено смысла и становится всё более рискованным.
15:10 11.12.2025
 
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским в Лондоне

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Во время саммита в Лондоне лидеры стран, входящих в коалицию желающих, дали задачу Владимиру Зеленскому противостоять американскому предложению о завершении конфликта в Украине, сообщается в The Telegraph.
"И хотя лидеры так называемой "коалиции желающих" Стармера старались не критиковать Трампа напрямую, их скрытым намерением во время встречи в Даунинг-стрит на этой неделе было побудить Зеленского противостоять предложению американского лидера "земля в обмен на мир"", — говорится в публикации.
На этой неделе Зеленский снова отказался от уступок в вопросах территорий, ссылаясь на то, что Украина не имеет права передавать "свои земли", как по конституции, так и по международному и моральному праву.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Киев должен принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельных решений становятся всё более ограниченными. Продолжение военных действий для украинской армии лишено смысла и становится всё более рискованным.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
