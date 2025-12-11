Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото умеренно дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 11.12.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Золото умеренно дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США - 11.12.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США
Стоимость золота умеренно растет в четверг утром при снижении доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T08:35+0300
2025-12-11T08:35+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в четверг утром при снижении доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 14,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до 4 238,75 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,81% - до 62,135 доллара за унцию, а ранее в ходе торгов дня показатель впервые в истории превысил 63 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается до 4,130% с 4,171% по итогам предыдущего закрытия торгов. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла. Рынок также обратил внимание на итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которые были опубликованы ранее в четверг. Регулятор понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
08:35 11.12.2025
 
Золото умеренно дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

Стоимость золота умеренно растет в четверг утром при снижении доходности гособлигаций США

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в четверг утром при снижении доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 14,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до 4 238,75 долларов за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,81% - до 62,135 доллара за унцию, а ранее в ходе торгов дня показатель впервые в истории превысил 63 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается до 4,130% с 4,171% по итогам предыдущего закрытия торгов. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла.
Рынок также обратил внимание на итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, которые были опубликованы ранее в четверг. Регулятор понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
 
РынокТоргиСШАComex
 
 
Заголовок открываемого материала