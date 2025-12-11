Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне роста в горнодобывающем секторе - 11.12.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне роста в горнодобывающем секторе
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растёт в четверг вечером на фоне роста в горнодобывающем секторе, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 57,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,37%, - до 4 282,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,47% - до 63,75 доллара за унцию. Ранее в четверг на торгах биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше 64 долларов за тройскую унцию. Аналитики агентства Рейтер отмечают, что увеличение стоимости золота может поддерживать текущий рост в горнодобывающем секторе. "Мы наблюдаем продолжающийся рост цен на золото и металлы. Эти сырьевые товары склонны находится в состоянии значительного роста и близки к историческим максимумам", - сказал агентству Рейтер портфельный менеджер Fairbank Investment Management Роберт Гилл (Robert Gill). Рынок также обратил внимание на итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор в среду понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
19:49 11.12.2025
 
Золото дорожает на фоне роста в горнодобывающем секторе

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растёт в четверг вечером на фоне роста в горнодобывающем секторе, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 57,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,37%, - до 4 282,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,47% - до 63,75 доллара за унцию.
Ранее в четверг на торгах биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше 64 долларов за тройскую унцию.
Аналитики агентства Рейтер отмечают, что увеличение стоимости золота может поддерживать текущий рост в горнодобывающем секторе.
"Мы наблюдаем продолжающийся рост цен на золото и металлы. Эти сырьевые товары склонны находится в состоянии значительного роста и близки к историческим максимумам", - сказал агентству Рейтер портфельный менеджер Fairbank Investment Management Роберт Гилл (Robert Gill).
Рынок также обратил внимание на итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор в среду понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Аналитики прогнозируют еще больший рост мировых цен на серебро
