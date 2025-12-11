https://1prime.ru/20251211/zoloto-865450401.html
Золото дорожает на фоне роста в горнодобывающем секторе
2025-12-11T19:49+0300
2025-12-11T19:49+0300
2025-12-11T19:49+0300
экономика
рынок
сша
comex
золото
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растёт в четверг вечером на фоне роста в горнодобывающем секторе, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 57,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,37%, - до 4 282,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,47% - до 63,75 доллара за унцию. Ранее в четверг на торгах биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше 64 долларов за тройскую унцию. Аналитики агентства Рейтер отмечают, что увеличение стоимости золота может поддерживать текущий рост в горнодобывающем секторе. "Мы наблюдаем продолжающийся рост цен на золото и металлы. Эти сырьевые товары склонны находится в состоянии значительного роста и близки к историческим максимумам", - сказал агентству Рейтер портфельный менеджер Fairbank Investment Management Роберт Гилл (Robert Gill). Рынок также обратил внимание на итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор в среду понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.
сша
Новости
ru-RU
рынок, сша, comex, золото
Экономика, Рынок, США, Comex, золото
