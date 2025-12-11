https://1prime.ru/20251211/zoloto-865451779.html
Цена на золото поднялась выше 4 300 долларов за унцию
Цена на золото поднялась выше 4 300 долларов за унцию
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет на 1,8%, впервые с конца октября поднялась выше 4 300 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 19.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 77,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,84% - до 4 302,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,17% - до 64,185 доллара за унцию.
