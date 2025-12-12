Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В московских аэропортах сняли временные ограничения - 12.12.2025
В московских аэропортах сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
19:41 12.12.2025
 
В московских аэропортах сняли временные ограничения

Самолет заходит на посадку. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
В Москве аэропорты принимают и выпускают рейсы по согласованию
Заголовок открываемого материала