В московских аэропортах сняли временные ограничения
2025-12-12T19:41+0300
бизнес
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
москва
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
