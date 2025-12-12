https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865465234.html
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
